'Я за честность, понимаете?' Константин Грубич растрогал сеть постом о геройстве сына Ярослава, который потерял руку на фронте

Украинский ведущий Константин Грубич откровенно поделился с подписчиками, как переживает сложное ранение сына – Ярослава – который недавно присоединился к рядам ВСУ и, к сожалению, потерял руку на войне. Журналист пытается разобраться в собственных чувствах и как можно больше времени проводить возле защитника, который, кстати, не считает себя героем. Как пояснил Константин Грубич, Ярослав "не успел наделать много подвигов", поэтому с определенными сомнениями принимает этот статус.

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По словам ведущего, он не хотел рассказывать людям о семейной трагедии, однако когда сын решил поделиться фотографией из больничной палаты и коротко рассказать о ранении, сделал репост для "фиксации момента". Трогательный пост он обнародовал на личной странице в Facebook.

"Инфопространство "пылало" новостью о "герое". Мне некогда было углубляться в резонанс, потому что на самом деле возле сына немало работы. Он учится жить по-новому. Главное, он этого хочет. Через боль, которую я, трус, даже представить себе не могу. Но все равно волны любви от растроганных людей мы почувствовали сразу. Ярик сказал: "Я же не герой!" Действительно, он не успел наделать подвигов, и не думал даже об этом. Он хотел (и хочет) быть эффективным для своего подразделения в том, что умеет и знает: области медиа. На современной войне это тоже нужная функция. И мы вдвоем, даже вчетвером – мама и сестра также ошарашены – не до конца воспринимаем новый статус "героя", возникший так неожиданно. Я за честность, понимаете? Ярик не успел уничтожить БТР, убить сотню врагов, еще что-то такое эпическое осуществить. Поэтому у него возникают определенные колебания совестливые, хотя боли и без них хватает до краев", – написал журналист.

Константин Грубич отметил, что его сын очень стойко принял такой удар судьбы, поэтому никогда не плакал и не жаловался. Ярослав Грубич пытается поддерживать побратимов, которые выжили, и очень страдает по погибшим, ведь они стали ему настоящими друзьями.

"Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из побратимов. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался. И в тот критический момент мыслил по-режиссерски: как бы это можно было снять? Это лучше, чем паниковать и застыть от страха на месте? Так рассуждаю я, не эксперт в психологии стресса. Вот в этом он герой. На мой мальчишеский ум. Поэтому частично дифирамбы для раненого новобранца справедливы", – отметил ведущий.

Рассказал Константин Грубич как ему удалось сдержать эмоции, зная о тяжелом ранении сына, и продолжить работать. Ведущий набрался духа, профессионально вышел в эфир, а когда камеры выключились, расплакался.

"В эфире было важно не сорваться, потому что я тонкослезый. Неля Шовкопляс спросила перед началом: "Как Ярик?". Я сказал: "Потом". Потому что сейчас надо выдать порцию информации о йогуртах с наполнителем. У меня получилось. Потом была истерика в коридоре, которую кое-кто из коллег видел, но деликатно "не заметил". Я благодарен эмпатичным людям за это!", – вспомнил тот сложный момент журналист.

Такой искренний пост ведущего не оставил равнодушными пользователей сети. В комментариях юзеры поддержали Грубича и поблагодарили его сына за защиту:

"Дорогие Грубичи, обнимаем и восхищаемся вашей стойкостью! Ярику доземный поклон и почтение за нашу защиту. Сил, оптимизма и нашей победы! Вашей семье выпало так много испытаний и пусть уже дальше – легче, светлее, меньше боли".

"Низкий поклон вашему сыну Ярославу, низкий поклон вам, Константин".

"Хорошо что выговорились. Уважаю. Сын – Герой. Такой ребенок не родится от плохих родителей".

"Костя, ты такой есть. Поэтому и любят тебя твои зрители. Потому что такой искренний! Хорошо, что написал. Делись. Говори, где и как можем подсобить. Ярику – выздоровления, восстановления и возвращения в профессию. Обнимаем вас всех!".

Как ранее писал OBOZ.UA , о потере правой руки Ярослав Грубич сообщил 24 июля. Защитник не вдавался в подробности того, что с ним произошло, лишь заметил: "пережил кое-что страшное". Он поделился кадром из больничной палаты, где лежит под капельницей.

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