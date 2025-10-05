'Мы что-то придумаем'. Сын Константина Грубича, который потерял руку на фронте, признался, вернется ли в армию: в каком он сейчас состоянии

Ярослав Грубич, 28-летний сын известного украинского телеведущего Константина Грубича, заявил о своем решении продолжить службу в рядах Вооруженных Сил Украины после завершения реабилитации и протезирования. Военный, который потерял руку на фронте, сейчас проходит активное восстановление.

Ярослав получил тяжелое ранение, потеряв конечность в бою более двух месяцев назад. Сейчас он находится на этапе длительной реабилитации и ожидает протезирования. А вот относительно возвращения на фронт, военный настроен решительно. Об этом он рассказал в InstaStories.

"Остаюсь в армии. Буду делать то, в чем является наиболее полезным. Думаю, мы что-то придумаем", – отметил сын ведущего, подчеркивая свою готовность и дальше стоять на защите Родины.

Сила духа и активное восстановление

Военный признается, что его физическое и психологическое состояние значительно улучшает позитивное мышление и постоянное общение с близкими и собратьями, что он называет "отдельным видом психологической реабилитации".

"К счастью, не было таких случаев, когда мне очень он (психолог. – Ред.) был нужен. Стараюсь контролировать свое состояние и эмоции. Видеть лучшие стороны ситуации", – поделился Ярослав.

Сейчас реабилитация проходит активно. Ярослав занимается спортом, гуляет по лесопарку и демонстрирует удивительную устойчивость: он подтягивается, даже используя только одну руку.

Борьба с фантомной болью

Военный также откровенно рассказал о борьбе с фантомными болями, к которым относится по-илософски.

"Что такое боль? Боль – это цена за новый уровень силы. Мне нравится это выражение", – отметил Ярослав.

Недавно ему провели термомодуляцию (ИРЧМ – состояние микроциркуляции тканей, изменяющее нервную проводимость). Это процедура, во время которой под местной анестезией вводят электрический ток через иглу в нервные волокна шеи. Цель – сделать фантомные боли и ощущения менее раздражающими.

Ранее OBOZ.UA писал, что Константин Грубич растрогал сеть сообщением о геройстве сына Ярослава. Журналист пытается разобраться в собственных чувствах и как можно больше времени проводить возле защитника, который, кстати, не считает себя героем. Как пояснил Грубич, Ярослав "не успел наделать много подвигов", поэтому с определенными сомнениями принимает этот статус.

