'Не могу понять, как он держался': Константин Грубич вспомнил первый разговор с сыном после того, как он потерял руку на фронте

Украинский ведущий Константин Грубич вспомнил момент, когда узнал о серьезном ранении своего сына, которое он получил, защищая Родину в рядах ВСУ. По его словам, 28-летний Ярослав связался с семьей через несколько часов после ужасного инцидента и сообщил, что потерял руку, при этом стараясь всеми силами успокоить родных.

По мнению журналиста, в то сложное время его сын совершил настоящий подвиг, ведь оставался максимально уравновешенным и не давал близким впасть в истерику. Об этом Константин Грубич рассказал в интервью для проекта "Комерсант Український".

"Он позвонил через несколько часов и говорит: "Сядьте. Был "прилет" и у меня нет руки". Вот это я помню. Это дыра номер два в моей жизни началась. От смерти там сколько? Где рука, а где голова – два сантиметра, и если бы что-то пошло не так, то было бы как со "Спектрумом" (позывной побратима Ярослава Грубича, который погиб на фронте. – Ред.). Но он нас успокаивал", – поделился ведущий.

Как признался Константин Грубич, он уже не помнит, как ответил сыну в тот день, однако точно может сказать, что сразу начал обдумывать кучу организационных вопросов. Несмотря на шок и личную боль, ведущий позвонил на работу и сообщил, что не сможет выйти в эфир, а затем пытался связаться с центром военной травмы, который специализируется на протезировании, Superhumans.

"Потом я говорю Ярославу, что мы к тебе едем. Он отвечает: "Без самодеятельности. Меня отсюда будут эвакуировать, поэтому завтра меня здесь не будет. Не надо ехать". А уже утром я позвонил врачу, который сказал, что никуда не будут его эвакуировать, потому что он очень тяжелый. Надо, чтобы он здесь побыл несколько дней. Ну, словом, мы поехали туда", – рассказал журналист.

Константину Грубичу до сих пор сложно осознать, как сын оставался настолько сильным в этой ситуации. По словам ведущего, именно спокойствие Ярослава Грубича уберегло их семью от полного "апокалипсиса".

"Я до сих пор не могу понять, как он держался. Это величайший подвиг. Или это психическое что-то было, или как. Это чудо. То, как он держался, – чудо. И нас с мамой спас, и сестру от еще большего апокалипсиса", – отметил журналист.

Что известно о ранении Ярослава Грубича

В июле этого года Ярослав Грубич сообщил, что "пережил нечто страшное". Военнослужащий обнародовал фотографию из больничной палаты, на которой можно было увидеть, что он потерял правую руку. Сын ведущего решил не вдаваться в подробности, как именно получил ранение.

"Недавно вписал второй день рождения. Левой рукой учишься быстро, если есть желание, но уже обещают, как сказали, "новую сексуальную ручку". А может, я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете. Дополнительно реанимации, уколы, наркозы. Да, друзья, пережил несколько страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя. Держитесь и нас не одолеть. Спасибо родным, друзьям за слова поддержки", – написал Ярослав Грубич.

