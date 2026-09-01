В Киеве в первый день работы "фантомные патрули" выявили более 800 нарушителей ПДД. Подробности

В столице и Киевской области в течение первого дня работы"фантомных патрулей" было вынесено более 800 постановлений за нарушение ПДД. Прежде всего, речь идет о случаях превышения установленных ограничений скорости.

Видео дня

Они призваны повысить уровень безопасности дорожного движения. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Что известно

Так, по его словам, накануне на дороги Украины вернулись "фантомные патрули". По результатам их работы 31 августа было вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме.

"Это по Киеву и Киевской области. 810 постановлений за один день – это прежде всего 810 случаев пренебрежения установленными ограничениями скорости", – подчеркнул Белошицкий.

Что предшествовало

В Киеве и области с понедельника, 31 августа, на дороги вернулись "фантомы". Это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Эти машины оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют измерять скорость как во время движения самого "фантома", так и когда он стоит в определенном месте. Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки автомобиля нарушителя.

Как сообщал OBOZ.U, "фантомы" начали работу на украинских дорогах в январе 2022 года. За месяц работы специальных автомобилей к ответственности привлекли более 26 тыс. водителей за превышение скорости. В августе 2026 года глава МВД Иван Выговский заявил о возвращении "фантомов" на дороги Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!