Константин Грубич поздравил Ирину Билык с днем рождения и оконфузился: что произошло

Украинский телеведущий Константин Грубич поздравил певицу Ирину Билык с днем рождения, однако сделал это днем раньше. Он вспомнил общие годы молодости, поделился архивной фотографией с артисткой и искренне пожелал ей творческого вдохновения, любви и новых песенных свершений. Но внимательные подписчики быстро заметили небольшой казус – дату он перепутал.

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На опубликованном в Instagram фото звезды еще совсем юные. Грубич и Билык позируют в молодые годы, и обоих даже трудно узнать. Ведущий рассказал, что в этот день услышал песню Ирины, которая напомнила ему о ее празднике, поэтому он пытался позвонить по телефону певице лично. Когда она не ответила, Грубич решил обратиться к ней публично через соцсети.

"Я сегодня пытался позвонить ей, чтобы поздравить с юбилеем. Но Ира не ответила. Имеет право, потому что таких "дозвонщиков" сегодня немало. Желаю талантливому человеку любви, вдохновения, неисчерпаемости магии крутить словами и нотами для создания новых песенных шедевров. Пусть наша молодость остается с нами, а зрелость принесет новые интересные истории", – сказал Константин Грубич.

Ирина Билык отмечает свой день рождения 6 апреля, а не 5-го, как подумал телеведущий. В комментариях под постом поклонники тактично поправили ведущего, указав на настоящую дату рождения артистки.

"У нее завтра день рождения", "Завтра нужно звонить", – высказались украинцы.

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