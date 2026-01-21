'Реальный киборг!' Сын Константина Грубича, который потерял руку на войне, поразил сеть кадрами со своим первым протезом

Сын украинского телеведущего Константина Грубича, военнослужащий Ярослав Грубич, опубликовал в соцсетях видео с первым протезом руки, который он начал осваивать после тяжелого ранения на фронте. Защитник продемонстрировал первые движения и этапы адаптации к протезу, показав процесс обучения манипуляции искусственной конечностью.

В коротком ролике Ярослав показал, как пытается управлять одетым на культю протезом. Пока что движения ограничены – ему удается поднимать и опускать предплечье. Видео он лаконично подписал словом "начала", дав понять, что это лишь первый этап сложного пути реабилитации.

Публикация вызвала активную реакцию пользователей. В комментариях украинцы благодарили военного за службу и поддерживали его на пути восстановления:

"Вы молодец. Восхищаюсь вашей выносливостью и физической, и духовной".

"О! Новая помощница".

"А тебе идет, кстати!"

"Голливуд отдыхает! У нас есть свой супергерой! Спасибо вам за защиту".

"Первый. Надо привыкнуть, потом будет классный. Это хорошо, что прогресс на месте не стоит".

"Низкий поклон украинскому защитнику. Ярослав, к победе".

"Все получится! С таким напором, силой духа иначе не может быть. Горжусь такими, как вы".

"Реальный киборг!"

Впоследствии Грубич обнародовал еще одно видео, в котором продемонстрировал новые навыки. На этот раз ему удалось протезом взять мелкий предмет – деревянную палочку для размешивания чая – и выполнить соответствующее действие. Таким образом он показал, что постепенно переходит от базовых движений к более сложным манипуляциям.

Отдельно военный поделился еще одним эпизодом тренировки – он поднял протезированной рукой гирю весом 8 килограммов. "Держится не плохо. Лайнер выдержал", – подписал Ярослав Грубич видео, продемонстрировав функциональные возможности протеза и собственную физическую подготовку.

О потере руки Ярослава Грубича стало известно в июле 2025 года. Он рассказывал о первых часах после тяжелого ранения, которое получил в результате российского удара по личному составу ВСУ. Военный признался, что после взрыва проснулся и увидел, что потерял руку, а рядом лежали погибшие собратья. По его словам, он сразу осознал серьезность ситуации, но думал прежде всего о других.

Ярослав также вспоминал момент разговора с родителями после ранения. Он решил не откладывать этот сложный разговор, понимая, что правду все равно придется сказать. Константин Грубич позже признавался, что этот период был для семьи чрезвычайно тяжелым и эмоционально изнурительным.

Несмотря на ампутацию, Ярослав Грубич изначально подчеркивал, что осознавал риски службы. Он открыто говорил о принятии реальности и возможности современных технологий, которые могут частично компенсировать потерю конечности.

OBOZ.UA также писал, что еще осенью военный показывал, как активно занимается реабилитацией, тренирует культю для ношения протеза и поддерживает физическую форму, выполняя сложные упражнения на одной руке.

