Сын Константина Грубича, который недавно вступил в ряды ВСУ, получил серьезное ранение на войне

Сын ведущего Константина Грубича – Ярослав – который совсем недавно мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, сообщил, что на этой неделе получил на фронте очень серьезное ранение. Защитник обнародовал фотографию из больничной палаты, где можно увидеть, что он потерял правую руку.

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Сын журналиста пока не раскрыл никаких подробностей относительно того, что с ним случилось, лишь отметил: "пережил кое-что страшное". Соответствующий пост он обнародовал на личной странице в социальной сети Facebook.

"Недавно вписал второй день рождения. Выжил. Левой рукой учишься быстро, если есть желание, но уже обещают, как сказали "новую сексуальную ручку". А может я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете. Дополнительно реанимации, уколы, наркозы. Да, друзья, пережил несколько страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя. Держитесь и нас не одолеть. Спасибо родным, друзьям за слова поддержки", – написал военнослужащий.

Не смог промолчать о тяжелом ранении сына и сам Константин Грубич. Он вышел на связь в своем Facebook где отметил, что невероятно гордится Ярославом, который делает все для родной страны.

"Придет время, и вы услышите об этой истории. Пока – лечение, реабилитация, новая жизнь, но с Украиной и для Украины. Наш сын Ярослав жив, хотя привыкать к новому состоянию еще долго. Если возможно. Он чрезвычайно мужественный и целостный. Я удивлен и чрезвычайно горжусь. Тяжело всем, но с такими людьми мы непреодолимы. Вы знаете, кто виноват", – отметил ведущий.

Эта новость стала действительно неожиданной и болезненной для подписчиков Ярослава Грубича. В комментариях юзеры написали ему много добрых слов и пожелали скорейшего выздоровления:

"Ты невероятный, мы с тобой".

"Слава Богу, что сохранил тебе жизнь! Сил, вдохновения и оптимизма! Не теряй веры и не падай духом! Все будет хорошо!"

"Друг мой лучший, быстрого лечения тебе. Держись, все хорошо будет. Не теряй веры и не падай духом".

"Ярик... Держись! Ты сильный! Главное – жив! Все родные и друзья рядом! Знай это! Мы тебя все очень любим! Выздоравливай! А дальше будет дальше. Это не конец жизни, поверь. Обнимаю тебя!

"Тяжелая реальность. Держитесь, живите жизнью. Спасибо за мужество".

Напомним, что ранение сына не единственная трагедия, которую пришлось пережить семье Константина Грубича. В 2014-м дочь ведущего Оля погибла в результате ужасного ДТП. Девочку, которой на тот момент было всего 17 лет, сбила машина на пешеходном переходе. Убийца Оли Грубич скрылся с места событий, а его личность до сих пор не удалось установить. Ведущий признавался, что не оправился от потери дочери и до сих пор.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый рассказал о своем состоянии спустя год после ранения на фронте.

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