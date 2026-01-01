София Ротару поздравила украинцев с Новым годом и впервые за долгое время показала новое фото

Певица, национальная легенда Украины София Ротару в новогоднюю ночь прервала долгое молчание, чтобы поздравить украинцев со светлым праздником. В ее соцсетях появился постер, где артистка позирует в блестящем платье на фоне новогоднего декора.

Фото София Михайловна разместила в Instagram-stories сразу после того, как куранты ознаменовали окончание 2025-го.

"С Новым годом! 2026". Такую надпись исполнительница легендарной "Червоной руты" разместила в нижней части снимка.

Фото украшала и сама София Ротару, которая позировала в праздничном золотистом платье с меховыми вставками на рукавах. Образ дополнили серебряные элементы на наряде и золотой пояс на талии звезды.

На фоне можно разглядеть не только традиционную новогоднюю елку и заснеженные ветви, но и салют – символ мирного Нового года, который вот уже 4 года недоступен большинству украинцев.

Артистка не оставила намеков на то, когда именно было сделано опубликованное фото. Последний раз она показывала себя в августе 2025-го, когда для знаменитости устроили уличную фотосессию в Киеве.

Позже в сети появился кадр с артисткой в селе Маршинцы Черновицкой области, где она родилась и провела свое детство. Именно там звезда отпраздновала свой день рождения.

Напомним, что с 2022 года София Михайловна ушла в тень и отказалась от выступлений, что вызвало "взрыв" спекуляций вокруг здоровья и позиции украинки. Однако она красноречиво поставила на место российских пропагандистов, опубликовав ряд патриотических постов.

Несмотря на это, интервью и комментариев Ротару сознательно избегает. Фанаты уже четыре года узнают новости о звезде со слов ее друзей и родных.

Доподлинно известно, что певица осталась в Украине. По словам ее сестры, народная артистка живет в своем доме под Киевом.

