'Есть нюансы'. Коллега Софии Ротару объяснил, почему певица избегает публичных заявлений о войне

Фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) объяснил возможные причины молчания певицы Софии Ротару во время полномасштабной войны. Известно, что артистка редко высказывается публично о событиях в Украине.

Об этом Олег Михайлюта рассказал в интервью OBOZ.UA. Певец знаком не только с самой артисткой, но и с ее родными.

"Мы давно уже не общались, и, наверное, с начала полномасштабного вторжения наши пути не пересекались. Насколько я понимаю, там есть свои нюансы. Возможно, она осторожна из-за того, что имеет немало активов на оккупированных территориях. И эти вопросы пока не решены", – рассказал Фагот.

Фагот также добавил, что после начала войны встречался с сыном певицы Русланом: "Мы оба байкеры. Как-то на Рождество пересекались у общих друзей".

Ранее OBOZ.UA писал, что заслуженный артист Украины Иван Красовский, который сейчас живет в США, публично поддержал певицу Софию Ротару на фоне критики из-за ее молчания о войне в Украине. По словам артиста, она уже сделала очень много для культуры и не обязана демонстрировать патриотизм на показ. "Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить. София Ротару всегда была осторожной. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры (не только украинской, но и мировой), что, возможно, имеет право молчать", – утверждает художник.

Также OBOZ.UA сообщал, что в день своего рождения София Ротару порадовала поклонников редкой фотосессией, сделанной в Киеве. На странице певицы появилась серия снимков на фоне столицы.

