София Ротару покинула Киев, чтобы отпраздновать день рождения: в сети всплыло фотодоказательство

Украинская певица София Ротару, которой 7 августа исполнилось 78 лет, решила отпраздновать свой день рождения за пределами Киева. Артистка посетила село Маршинцы Черновицкой области, где родилась и провела свое детство.

Хотя сама исполнительница нигде не афишировала поездку, об этом стало известно со страницы ее сестры Лидии Ротару в соцсети Facebook. Она обнародовала совместное фото с артисткой, которое коротко подписала: "7 августа 2025 год, Маршинцы".

Сестры позировали на камеру с широкими улыбками, обнимая друг друга. София Ротару держала в руках несколько красивых букетов.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны 78-летняя знаменитость исчезла из публичного пространства. Однако в честь своего дня рождения она решила немного порадовать фанатов, поэтому обнародовала несколько новых фото, которые сделала в Киеве, где сейчас живет. Певица попозировала на камеру на Андреевском спуске и стеклянном мосту.

Многие пользователи сети забросали исполнительницу комплиментами, увидев новые снимки, однако не обошлось и без негатива. Некоторые юзеры начали называть артистку "предательницей" и упрекнули, что после 24 февраля 2022 года она откровенно не высказывается о войне в Украине.

На защиту певицы стала ее сестра Аурика Ротару: "Опомнитесь, люди! Столько грязи... Мы жили и живем в Киеве, никуда не выезжали и помогаем ребятам – постоянные благотворительные концерты".

