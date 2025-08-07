София Ротару впервые за три года показала новые фото: как выглядит легенда украинской сцены в 78 лет

7 августа Софии Ротару исполнилось 78 лет. В свой день рождения легендарная украинская певица порадовала поклонников – она впервые за последние три года поделилась новыми снимками. Все фото были сделаны в Киеве, где артистка сейчас проживает.

Эта публикация в Instagram стала знаковым событием, ведь Ротару в последнее время практически не появлялась на публике и сохраняла полную приватность. Свою фотосессию артистка подписала символической фразой: "Течет вода и проходят лета" – это строчка из ее песни "Тече вода".

На одном из фото София Ротару позирует на Андреевском спуске – исторической улице в сердце столицы. Она одета в кремовое платье свободного кроя с каскадными рюшами, гармонично сочетающееся с грубыми черными сапогами. На лице – солнцезащитные очки, а на фоне – величественная Андреевская церковь и мощеная улица Киева.

Вторая фотография – крупный план, на котором Ротару смотрит в камеру с нежной улыбкой. Она нежно держит край платья, а в другой руке – очки.

На третьей фотографии она сменила образ: длинная белая кружевная юбка, черная рубашка навыпуск и те же грубые сапоги. Артистка позирует на стеклянном мосту с видом на Днепр и панораму столицы.

Ранее OBOZ.UA писал, что музыкант раскрыл, в чем причина внезапного спада карьеры Софии Ротару после хитов "Червона рута" и "Одна калина". По мнению артиста, украинская эстрада начала терять качество еще с 1980-х.

