'Она готовится, но пока не в состоянии...' Суханов раскрыл неожиданные планы Софии Ротару и сделал тревожное заявление о ее здоровье

Ведущий Алексей Суханов сделал неожиданное заявление об украинской эстрадной певице Софии Ротару, которая после начала большой войны исчезла из информационного пространства. Он сообщил, что артистка намерена вернуться к фанатам с большим интервью, однако пока сложно сказать, когда именно это произойдет.

Как отметил журналист, сейчас исполнительница проживает в Украине, но не может выйти на связь из-за плохого состояния здоровья. Об этом он рассказал в интервью для проекта "И Грянул Грэм".

"София Михайловна сейчас находится в Украине. Это я точно знаю по своим каналам, которые не нужно подтверждать. Мы общаемся. Она хочет дать интервью, для нее это важно. Она готовится, но пока не в том состоянии, как душевном, так и физическом, чтобы это сделать. Но, слава Богу, она здесь, она жива, она с Украиной", – высказался ведущий.

По мнению Алексея Суханова, артистке еще нужно время, чтобы собраться с силами и решиться на публичный разговор. Он отметил, что каждый человек имеет собственные границы истощенности и боли, поэтому к этому надо относиться с уважением.

"Кто-то сейчас напишет: "А нам труднее на временно оккупированных территориях Украины". Да, никто не спорит, но у каждого свой порог боли, невыносимости, усталости и опустошенности. Поэтому нужно с уважением относиться", – сказал журналист.

Что известно о позиции Софии Ротару

После 24 февраля 2022 года певица прекратила любую деятельность в публичном пространстве. В течение длительного времени она не делилась фотографиями в соцсетях и не делала громких заявлений о войне, однако все же время от времени реагировала на российские обстрелы украинских городов.

Из-за такого внезапного исчезновения начали распространяться предположения, что София Ротару уехала за границу. Однако в конце апреля этого года сестра исполнительницы, Аурика Ротару, опровергла подобные упреки: "Она, конечно, в Украине. Чувствует себя нормально. Так же, как и все украинцы, волнуется за все, что происходит в нашей стране".

А вот 7 августа, в честь своего 78-летия, певица поделилась с фанатами серией новых фотографий. Она попозировала на камеру в нескольких живописных локациях столицы. Кстати, день рождения она провела в родном селе Маршинцы Черновицкой области.

