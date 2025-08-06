Заслуженный артист Украины Иван Красовский вступился за Софию Ротару: она имеет право молчать о войне

Заслуженный артист Украины Иван Красовский, который сейчас живет в США, публично поддержал певицу Софию Ротару на фоне критики из-за ее молчания о войне в Украине. По словам артиста, она уже сделала очень много для культуры и не обязана демонстрировать патриотизм на показ.

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Об этом Красовский рассказал в интервью OBOZ.UA. В разговоре он отметил, что Ротару живет в Украине, несмотря на длительное отсутствие в публичном пространстве, и что она просто не привыкла к публичным заявлениям.

"Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить. София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры (не только украинской, но и мировой), что, возможно, имеет право молчать", – отметил художник.

Артист также подчеркнул, что настоящий патриотизм не измеряется внешними символами: "Есть такие люди, которые кричат о любви к Украине, а у меня, например, даже нет вышиванки. Как по мне, Украина должна быть в сердце, а не в вышиванке".

Красовский вспомнил и о знакомстве с рэпером VovaZiL'vova, которого встретил в Украинском культурном центре в США. Говорит, хоть и посмеялся с его дорогой вышиванки, однако признает его талант и важную роль в современной украинской музыке.

"Он – другое поколение и пишет классные вещи, которые несут в себе что-то. Как это у него все в голове рождается, просто не представляю. Нужны ли такие люди в Украине? Сто процентов", — добавил артист.

Также Красовский признался, что не поддерживает связь с украинскими коллегами из-за плотного графика в собственной вокальной студии в Лос-Анджелесе, которую открыл после переезда с семьей в 2018 году. Артист рассказал, что каждый его час расписан, и просто нет возможности общаться в режиме онлайн даже с близкими знакомыми.

Напомним, София Ротару с начала полномасштабной войны публично не высказывалась на тему вторжения РФ. Она лишь изредка распространяет в соцсетях фотографии, связанные с обстрелами или событиями в Украине, что и вызывает неоднозначную реакцию среди общественности.

Читайте полное интервью с Иваном Красовским в четверг, 7 августа, на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что музыкант раскрыл, в чем причина внезапного спада карьеры Софии Ротару после хитов "Червона рута" и "Одна калина". По мнению артиста, украинская эстрада начала терять качество еще с 1980-х.

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