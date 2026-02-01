Скандальный брат Чарльза III, которого лишили всех титулов, имеет 'шпионов' в королевском дворце: это сильно раздражает Кейт Миддлтон

Младший брат короля Великобритании Чарльза III – Эндрю Маунтбеттен-Виндзор – прилагает все усилия, чтобы быть информированным обо всех событиях в семье монархов, несмотря на то, что был лишен почетных титулов и выселен из имения. Для достижения этой цели он использует дочерей, принцесс Евгению и Беатрис, как личных "шпионов".

Об этом сообщает издание RadarOnline, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что несмотря на публичные заявления принцесс о прекращении общения со скандальным отцом, они втайне его поддерживают.

"Эндрю как никогда раньше полагается на Беатрис и Евгению, чтобы быть в курсе того, что происходит в королевской семье. Беспокойство вызывает то, что они стали неформальными поставщиками информации. Это неотвратимо породило сомнения в принцессах, независимо от того, было ли это когда-то их намерением", – сообщает информатор.

По словам другого источника, такая ситуация сильно выводит из равновесия Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская прилагала немало усилий, чтобы восстановить имидж королевской семьи после многих скандалов, поэтому ощущение того, что Эндрю Виндзор до сих пор имеет на них влияние, очень ее разочаровывает.

"Кейт редко открыто проявляет свою злость, но в душе она испытывает сильное разочарование. Ощущение, что Эндрю остается присутствовать в семье благодаря своим дочерям, довело напряжение в отношениях с Уильямом до критической точки. Они не хотят маргинализировать Беатрис и Евгению, но в то же время убеждены, что Эндрю не должен иметь никакого косвенного влияния на решения монархов", – отметил инсайдер.

Скандалы с Эндрю Виндзором

Эндрю Виндзор является одним из самых противоречивых членов британской монархии. Он неоднократно становился фигурантом громких скандалов, в частности, из-за связей с американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Так, например, в 2021 году Вирджиния Джуффре заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны младшего брата Чарльза III. По словам женщины, когда ей было 17 лет, Джеффри Эпштейн познакомил ее с Эндрю Виндзором, после чего последний принудил ее к интиму. В апреле 2025-го стало известно, что Джуффре совершила самоубийство.

На фоне скандалов Чарльз III принял беспрецедентное решение – лишить брата титула принца, а также званий герцога Йоркского, графа Инвернесского и барона Килилеа. Кроме того, король выселил Эндрю Виндзора из семейного поместья Royal Lodge.

