Небывалый скандал в королевской семье: Чарльз III лишил своего брата титулов и выселил его из семейного поместья

Король Великобритании Чарльз III принял беспрецедентное решение в отношении своего младшего брата принца Эндрю. 76-летний монарх лишил его всех титулов и почетных званий, а также выселил из семейного дворца.

Отныне скандальный член британской королевской семьи будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце, пишет People.

Младший брат Чарльза III был принцем с рождения и носил титул Его Королевского Высочества как сын Елизаветы II. В день своей свадьбы он также получил почетные звания герцога Йоркского, графа Инвернесского и барона Килилеа. Однако теперь он официально потерял все королевские титулы. Кроме того, отныне Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не сможет жить в поместье Royal Lodge.

"Договор аренды в Royal Lodge до сих пор обеспечивал ему юридическую защиту, позволяющую продолжать жить в резиденции. Теперь ему было официально вручено уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Чарльз III в течение определенного периода делал все возможное, чтобы договориться с младшим братом и его бывшей женой Сарой Фергюсон уехать из семейного поместья. Они были готовы покинуть роскошную усадьбу при одном условии – если получат другое жилье. Сара Фергюсон хотела переехать в коттедж Аделаида, где сейчас живет семья принца Уильяма, но скоро планирует сменить дом. А вот Эндрю Маунтбеттен-Виндзор нацелился на Фрогмор коттедж, который когда-то был собственностью принца Гарри и Меган Маркл.

Почему Чарльз III лишил брата титулов

Король Великобритании решился на такой важный шаг из-за скандального прошлого Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, а именно связи с американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Они познакомились в 1999 году благодаря светской особе Гислейн Максвелл. Со временем она была осуждена за торговлю несовершеннолетними.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл были гостями на вечеринках в Виндзорском замке, а младший сын Чарльза III организовывал празднование дня рождения светской львицы в Сандрингеме. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор уверял, что разорвал все связи с преступниками в 2006 году, но впоследствии выяснилось, что они контактировали до 2010-го, а электронными письмами обменивались до 2011-го.

В 2019 году Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а со временем он покончил с собой. В 2021-м американка Вирджиния Джуффре обвинила Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в сексуальном насилии. Женщина уверяла, что член королевской семьи трижды надругался над ней. По словам Вирджинии Джуффре, тогда ей было всего 17 лет. В апреле этого года стало известно, что женщина совершила самоубийство.

В заявлении Букингемского дворца отметили, что монархи поддерживают жертв подобных преступлений: "Их Величества хотят четко заявить, что их мысли и глубокое сочувствие были и остаются с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия".

