'Проблемный' брат Чарльза III рассмеялся на королевских похоронах и смутил принца Уильяма: момент попал на камеру

Скандальный член королевской семьи Великобритании – принц Эндрю – оказался в центре внимания из-за своего возмутительного поведения на похоронах герцогини Кентской Кэтрин, которая отошла в вечность 4 сентября. Младший брат Чарльза III рассмеялся во время частной церемонии.

Видео дня

Такой поступок заметно смутил и поставил в неловкое положение принца Уильяма, который стоял рядом. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

После завершения церковной службы сын Елизаветы II решил рассказать какую-то шутку своей бывшей жене Саре Фергюсон, а уже через мгновение начал откровенно хохотать. Не смогла сдержать улыбку и сама герцогиня Йоркская. Вскоре Фергюсон заговорила к принцу Уильяму, который обменялся с ней несколькими словами, а затем вместе с Кейт Миддлтон быстро покинул похороны.

Стоит заметить, что после громких скандалов принц Эндрю был лишен официальных обязанностей, но ему не запретили посещать частные семейные мероприятия. Во время церемонии прощания было заметно, что принц Уильям и Чарльз III старались как можно меньше коммуницировать с "проблемным" родственником.

Скандал с принцем Эндрю

Репутация второго сына Елизаветы II сильно пострадала из-за дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном, которого задержали в 2019 году по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Незадолго после ареста филантроп покончил с собой.

В 2021 году американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. По словам женщины, член королевской семьи трижды изнасиловал ее. Джуффре отметила, что на тот момент ей было всего 17 лет.

Познакомил американку с принцем Эндрю якобы сам Джеффри Эпштейн. Как отмечала Вирджиния Джуффре, преступник привез ее в Лондон и представил брату Чарльза III. Долгое время принц Эндрю отвергал все обвинения в свою сторону, однако в 2022-м подписал с женщиной внесудебное мировое соглашение.

В апреле этого года стало известно, что Вирджиния Джуффре совершила самоубийство. Незадолго до трагедии американка попала в дорожно-транспортное происшествие. Как отмечала женщина, в ее автомобиль на большой скорости въехал школьный автобус, из-за чего у нее диагностировали острую почечную недостаточность и ей якобы осталось жить всего несколько дней. Однако в полиции отрицают серьезность аварии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что журналисты разоблачили, какой компромат Россия могла получить на одного из братинских принцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!