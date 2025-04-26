Женщина, которая обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, совершила самоубийство

Американка Вирджиния Джуффре, которая подала иск в суд на сына королевы Елизаветы II, принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании, покончила жизнь самоубийством. Она отошла в засветы в возрасте 41 года.

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Как отмечает BBC, трагическую новость сообщили родственники женщины. По их словам, Джуффре покончила с собой в пятницу, 25 апреля, находясь на ферме в Западной Австралии.

"Она покончила жизнь самоубийством после того, как вся жизнь была жертвой сексуального насилия и сексуальной торговли людьми", – отметили в семье американки.

По информации правоохранительных органов, они получили вызов в дом в районе Ниргабби, где Вирджинию Джуффре обнаружили без сознания. Сейчас обстоятельства смерти женщины расследуют детективы отдела особо тяжких преступлений.

Через несколько недель перед тем, как совершить самоубийство, Вирджиния Джуффре попала в дорожно-транспортное происшествие. В автомобиль женщины на большой скорости въехал школьный автобус. Тогда американка отмечала: из-за аварии у нее диагностировали острую почечную недостаточность, из-за чего ей якобы осталось жить лишь несколько дней. Однако впоследствии в полиции отрицали серьезность ДТП.

Напомним, что в 2021 году Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. Женщина отметила, что сын Елизаветы II якобы трижды изнасиловал ее. По словам американки, на тот момент ей было всего 17 лет.

Известно, что принц Эндрю был связан с Джеффри Эпштейном, который был задержан в 2019 году по обвинению в сексуальном насилии и привлечении несовершеннолетних в проституцию. По словам Джуффре, преступник привез ее в Лондон, где и познакомил с членом королевской семьи Великобритании. Со своей стороны принц Эндрю отвергал все обвинения. В 2022 году сын Елизаветы II подписал с Джуффре внесудебное мировое соглашение.

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