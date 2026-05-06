Шансы Украины уменьшились: на каком месте в рейтинге букмекеров оказалась LELÉKA после первой репетиции

После первой репетиции на Евровидении 2026, которая состоялась 5 мая, позиции Украины в букмекерских прогнозах ухудшились. Представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym сейчас находится на 11-м месте, а вероятность победы оценивается примерно в 2%.

Соответствующие данные обнародовал портал Eurovisionworld. В таблице видно, что Украина оказалась за пределами топ-10, уступив странам с более низкими шансами в предыдущих прогнозах (внезапно с 11 на 9 позицию перескочила Мальта, которую представляет певец Aidan с песней Bella).

Лидером остается Финляндия (Lampenius & Parkkonen – Liekinheitin) с примерно 31% шансов на победу (процент увеличился за последнюю неделю). Второе место занимает Греция (16%), третье – Дания (11%). В пятерку также входят Австралия и Франция.

Украина же сейчас находится позади этой группы, рядом со странами, чьи шансы на победу оценивают в менее 2%. В таблице также видно, что после Украины топ-15 закрывают Кипр, Чехия, Болгария и Молдова. Стоит отметить, что в букмекерском рейтинге наша страна находится в первой половине (всего 35 стран-участниц).

Если сравнивать с предыдущими показателями, еще по состоянию на 30 апреля LELÉKA занимала 10-е место, а до этого в течение нескольких недель держалась на 9-й строчке. Падение началось 28 апреля и продолжилось уже во время репетиционной недели. Всего с начала года вероятность победы Украины снизилась с 7–8% до нынешних 2%, и этот показатель постепенно сокращался, но без резких скачков.

Стоит отметить, что в прогнозах букмекеров ключевым показателем является не место в рейтинге, а именно процент вероятности победы. Именно они отражают реальные ожидания рынка ставок, тогда как позиции могут меняться даже из-за незначительных колебаний.

Первая репетиция Украины состоялась 5 мая, однако в тот же день организаторы обнародовали лишь текстовое описание выступления. Первые официальные фото появились лишь на следующий день и позволили оценить визуальную концепцию номера. Выступление LELÉKA построено на минимализме – без масштабных декораций и сложной хореографии. В то же время украинка отметила, что определенные детали она все же оставила в секрете.

Как сообщалось ранее, номер начинается с белого подиума, по которому певица движется к бандуристу Ярославу Джусю. Этот элемент символизирует связь с домом и корнями – ключевую идею композиции Ridnym. По словам зрителей, которые присутствовали на репетиции, выступление соединило и нежность, и драматизм, а световые эффекты будут меняться в соответствии с настроением композиции.

В сети также отреагировали на снижение позиций Украины в рейтинге. Пользователи напоминают, что в прошлом году представители Украины – группа Ziferblat с песней Bird of Pray – также имели нестабильные показатели у букмекеров. Перед финалом их позиции колебались в пределах 16–13 мест, однако в итоге они заняли 9-е место.

Интернет-пользователи пишут: "Вспомните, где были Ziferblat у букмекеров в прошлом году – это ничего не решает. Я уверена, что за Финляндию и Грецию не проголосуют зрители так, как бы их на первые места не ставили".

Напомним, Украина выступит во втором полуфинале Евровидения 2026 14 мая под номером 12. Гранд-финал конкурса запланирован на 16 мая. Окончательный результат будет определяться по итогам голосования жюри и зрителей, поэтому текущие прогнозы могут существенно измениться уже после следующих репетиций и прямых эфиров.

