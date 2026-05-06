Не нужно пугать бизнес и предпринимателей отменой статуса критичности, как будто это какая-то индульгенция.

Квота бронирования в 50% от общего количества военнообязанных – это процент, который сам по себе уже является критическим пределом функционирования любого предприятия.

В 2025 году бизнес уплатил в сводный бюджет Украины около 1,2 трлн грн налогов и сборов. Эти средства пошли среди прочего на денежное обеспечение Сил обороны Украины и другие нужды защиты и функционирования государства, а также на заработные платы функционеров, которые сидят забронированные в красивых костюмах и генерируют это ИПСО по так называемым дискуссиям об отмене статуса критичности предприятиям.

Этим функционерам советую изучить курс по формированию местного бюджета в части "откуда берутся средства на оплату труда учителям, врачам, энергетикам и другим критически важным для функционирования общин профессиям" в условиях децентрализации. А также что произойдет, если этих людей не будет на рабочих местах.

Отмена статуса критичности не означает автоматического перевода работников в Силы обороны, а скорее наоборот – направляет их в направлении реки Тиса. Поэтому не "продавайте воздух" и "панацею", а направьте свои усилия на разработку механизмов привлечения к защите нашей страны более 2 миллионов украинцев призывного возраста, которые не обновили данные, и 200 тысяч военных, которые самовольно оставили воинские части. Как только разберетесь с этим, будем говорить об отмене статуса критичности для честных налогоплательщиков.

Уважаемые предприниматели. Наши защитники четко осознают, насколько важно, чтобы вы работали и поддерживали Силы обороны Украины. Все давно поняли, что без сильной экономики невозможна эффективная обороноспособность.

Пока воины на фронте защищают независимость нашей страны, вы из своих налогов в бюджет платите за обучение, лечение, обслуживание, безопасность и другие услуги для семей дома. Наращивайте производственные мощности, делайте страну крепче.

Спасибо каждому предпринимателю, кто несмотря на войну не уехал из Украины, а продолжает работать здесь и платить налоги здесь, дома.

Спасибо нашим защитникам, благодаря которым бизнес может работать и обеспечивать работой миллионы украинских семей.

Вместе выстоим!