До старта чемпионата мира по футболу остаётся совсем немного времени. Впервые в истории турнир примут сразу три страны – США, Мексика и Канада. Это решение делает предстоящий мундиаль уникальным не только по географии, но и по масштабу.

В финальной стадии примут участие сразу 48 сборных – рекордное количество команд. Матчи пройдут в 16 городах трёх стран, а всего болельщиков ожидают 104 игры. Турнир откроется 11 июня в Мехико на легендарном стадионе "Ацтека" матчем между сборными Мексики и Южной Африки. Финал состоится 19 июля и определит нового чемпиона мира. Всего футбольный праздник продлится 39 дней.

Предыдущий чемпионат мира по футболу 2022, проходивший в Катаре, завершился триумфом Аргентины, которая в драматичном финале обыграла в серии пенальти Францию.

Европейский отбор: успехи и неожиданности

От Европы участие на ЧМ по итогам отборочного турнира обеспечили 12 сборных, среди которых традиционные гранды – Германия, Франция, Испания, Англия, а также Португалия, Нидерланды, Бельгия и другие. Через плей-офф путёвки завоевали ещё четыре команды: Швеция, Чехия, Турция, Босния и Герцеговины.

Главной сенсацией европейского отбора стало отсутствие Италии – четырёхкратные чемпионы мира в третий раз подряд не смогли пробиться в финальную часть мундиаля.

Украина вне турнира

К сожалению, сборная Украины вновь осталась за бортом чемпионата мира. Единственный раз команда выступала на мундиале в 2006 году в Германии, где под руководством Олега Блохина и с капитаном Андреем Шевченко дошла до четвертьфинала, уступив будущему чемпиону – сборной Италии.

Теперь украинским болельщикам остаётся ждать следующего шанса ещё четыре года. Это разочаровывает, но футбол тем и ценен, что всегда даёт возможность для нового старта.

В ожидании праздника

Чемпионат мира 2026 года обещает стать одним из самых масштабных и зрелищных в истории. Новые форматы, расширенный состав участников и география турнира создают уникальную атмосферу глобального футбольного праздника.

39 дней, 48 команд и более сотни матчей – всё это уже совсем скоро.