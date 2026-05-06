Могут ли мобилизовать, если ВВК признала ограниченно годным: объяснение

Вопрос мобилизации снова оказался в центре внимания украинцев – после изменений в законодательстве многие нормы начали действовать иначе. Особенно это касается выводов военно-врачебных комиссий, которые теперь определяют пригодность по новым правилам.

Из-за этого растет количество споров между гражданами и территориальными центрами комплектования. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Отмена статуса "ограниченно годный"

После вступления в силу закона № 3621-IX в мае 2024 года статус "ограниченно годный к военной службе" был отменен. Отныне военно-врачебные комиссии применяют новую систему выводов: полная годность, пригодность к службе в подразделениях обеспечения или полная непригодность с исключением с воинского учета.

Граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны пройти повторный медицинский осмотр. Именно новое заключение определяет, подлежит ли лицо мобилизации.

Могут ли мобилизовать после нового заключения ВВК

По новым правилам мобилизация возможна в зависимости от решения комиссии. Если лицо признают полностью годным – его могут направить в боевые подразделения. Если же определена пригодность к службе в подразделениях обеспечения – речь идет о тыловых, логистических или специализированных частях.

Только в случае полной непригодности с исключением с учета человек не подлежит мобилизации.

Повторный осмотр и сроки ответственности

Судебная практика показывает, что обязанность прохождения ВВК зависит от соблюдения процедуры. В частности, направление должно происходить через повестку от ТЦК.

В то же время часть военнообязанных была обязана пройти повторный осмотр самостоятельно в определенные сроки. Если этого не сделано, возможно наложение штрафа, однако только в пределах сроков давности. По их истечении привлечение к ответственности становится невозможным.

Отсутствие актуального заключения ВВК не является основанием для отказа в отсрочке. Закон четко определяет перечень оснований для ее получения, и прохождение медицинской комиссии не входит в этот перечень.

Суды подтверждают, что ТЦК не имеют права отказывать в отсрочке из-за непрохождения ВВК или необновленных данных.

Как обжаловать решение ВВК

Обжалование возможно двумя путями – через высшую военно-врачебную комиссию или через суд. Сначала обычно подается жалоба в ВВК высшего уровня, а в случае отказа – административный иск.

Суд при этом не определяет диагноз, а проверяет, была ли соблюдена процедура. Если выявляются нарушения — например, неполный осмотр или игнорирование медицинских документов – решение ВВК могут отменить.

Могут ли направить на ВВК во время оформления отсрочки

Этот вопрос остается спорным, однако суды все чаще становятся на сторону граждан. Они отмечают: сначала ТЦК должны рассмотреть заявление на отсрочку.

В то же время отказ от прохождения ВВК может привести к штрафу, который придется оспаривать в суде.

