Украина впервые за три недели изменила позицию в рейтинге букмекера Евровидения 2026

Украина потеряла одну позицию в букмекерском рейтинге Евровидения 2026 и впервые за последние три недели изменила свое место. Представительница Украины LELÉKA с песней Ridnym опустилась с 9-й на 10-ю строчку, а шансы на победу оцениваются примерно в 2%.

Согласно данным Eurovisionworld, падение позиции произошло 28 апреля. До этого Украина удерживала 9-е место в течение нескольких недель, несмотря на постепенное снижение процента вероятности победы. Последний раз существенные колебания наблюдались еще в марте, когда страна опускалась даже до 12-й позиции.

В начале года вероятность победы Украины достигала около 7–8%, но в конце апреля она стабилизировалась на уровне 2–3%. В то же время в середине марта позиции частично восстанавливались, после чего снова началось медленное проседание.

И хотя букмекеры не прогнозируют Украине победу, однако место в топ-10 предсказывают аж 66% людей, которые голосовали. И в финал наша страна, вполне вероятно, попадет. По данным ставок, эту возможность расценивают в 91%.

В ставках на победителя Евровидения лидером остается Финляндия с дуэтом Lampenius & Parkkonen и песней Liekinheitin. Ее шансы оценивают примерно в 30%, и этот показатель держится почти без изменений на протяжении последнего месяца. Финляндия стабильно возглавляет рейтинг с середины февраля и не опускалась ниже шестой строчки с начала года.

Второе место занимает Дания (Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem) с примерно 11% вероятности победы.

Третью позицию удерживает Греция (Akylas – Ferto), которая имеет около 10% шансов и с самого релиза стала хитом в сообществе Евровидения.

В пятерку также входят Франция (Monroe – Regarde!) с 10% и Австралия (Delta Goodrem – Eclipse) с около 8%.

Что известно о предстоящем выступлении Украины

Украину на конкурсе представит певица LELÉKA (Виктория Лелека), которая победила в Национальном отборе 7 февраля 2026 года, получив максимальные 10 баллов и от жюри, и от зрителей. Она выступит с песней Ridnym во втором полуфинале под номером 12.

Второй полуфинал, где выступит Украина, включает 15 участников, среди которых Дания, Австралия, Норвегия, Кипр и другие страны. Украинский номер закрывает первую половину выступлений. Стоит отметить, что именно 12-й порядковый номер в 2022 году принес победу группе Kalush Orchestra.

До начала конкурсной недели остается около полутора недель, и именно тогда станет понятно, насколько точными окажутся прогнозы букмекеров. В то же время такие рейтинги не гарантируют итогового результата, ведь окончательные места определяются по результатам голосования профессионального жюри и зрителей.

