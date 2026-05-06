ИИ может забрать работу у части украинцев: кого может задеть "оптимизация"

Часть госслужащих уже активно применяет искусственный интеллект(ИИ) в работе. В будущем ИИ должен забрать работу у чиновников, которые занимаются рутиной. Он должен стать "слугой" – собирать аналитику, анализировать документы, искать дополнительную информацию. Однако принципиальным остается вопросом этического использования ИИ на госслужбе, во избежание утечки персональных данных и превращения технологии в инструмент давления или шантажа.

Такие мысли озвучила председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина в интервью Interfax-Украина. Она считает, что это правильный подход для оптимизации и использование ИИ должно улучшить работу.

"Это абсолютно правильный подход. Рутинные процессы – то, что может заменить или взять на себя искусственный интеллект", – сказала Алюшина.

Она отметила, что на фоне общемировых изменений происходит и модернизация государственной службы. По ее словам, длительная работа с искусственным интеллектом уже подтвердила его удобство, поэтому он должен стать вспомогательным инструментом для сбора аналитики, обработки документов и поиска информации.

Она отметила, что для HR-специалистов ИИ будет полезным в анализе резюме и подготовке справок о профессиональных компетентностях и требованиях к должностям. Кроме того, чиновница добавила, что государственные органы уже применяют эти технологии для подготовки экспертных заключений и обработки больших массивов данных.

Этическое использование ИИ на госслужбе

В то же время, она отметила, что принципиальным вопросом остается этическое использование ИИ на госслужбе. Избежание утечки персональных данных является приоритетом, а также освоение навыков использовать ИИ так, чтобы предотвратить вепонизацию (от англ. weapon – оружие, процесс превращения чего-то, что не является оружием по своей сути, в инструмент нападения, давления или манипуляции).

В связи с этим, НАГС совместно с Министерством цифровой трансформации подготовило методические рекомендации по этическому использованию искусственного интеллекта в работе государственных служащих. Там также сделали отдельные методические рекомендации непосредственно для HR-специалистов публичной службы.

"Определенная часть государственных служащих уже применяет ИИ на полную. Но стоит обратить внимание, что искусственный интеллект не будет принимать за тебя управленческих решений, так же как и вы не можете делегировать ему ответственность. Это означает, что управленческие решения и юридическая ответственность – все это остается за человеком. Он не сможет заменить государственных служащих также в тех вопросах, где человеку нужен человек", – объяснила Алюшина.

