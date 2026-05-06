"Важный шаг": Венгрия вернула Украине наличные и золото Ощадбанка

Венгерские власти вернули Украине средства и золото Ощадбанка, захваченные спецслужбами страны в марте этого года. По состоянию на 6 мая все имущество финучреждения в полном объеме – уже на украинской территории, что может свидетельствовать о стремлении нового правительства перезагрузить отношения с Киевом.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он назвал поблагодарил венгерские власти за это, назвав решение "конструктивом" и "цивилизованным шагом".

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме", – заявил Зеленский, поблагодарив также всех с украинской стороны, кто был причастен к возвращению имущества.

В Ощадбанке подтвердили возврат средств и ценностей. Представители финучреждения уже проверили целостность и принадлежность их упаковки.

"Незаконное задержание бригады инкассаторов и изъятие Венгрией на 2 месяца средств и ценностей украинского государственного банка было нарушением многих международных норм и правил межгосударственного сотрудничества", – заявил председатель правления Ощада Юрий Кацион.

Что предшествовало

5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы из австрийского Raiffeisen Bank International в Украину. Владимир Зеленский тогда назвал это неприкрытым грабежом.

Но уже на следующий день инкассаторов отпустили, а 12 марта передали и автомобили. Впрочем, наличные и золото Венгрия вернули только через 2 месяца спустя.

Налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы его политсилы на парламентских выборах заявил о намерении инициировать проверку материалов следствия, на основании которых правительство его предшественника Виктора Орбана конфисковало средства Сбербанка. "Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости", – заявил он.

Также OBOZ.UA сообщал, что после победы Мадьяра Венгрия разблокировала кредит на 90 млрд евро, который Евросоюз одобрил для Украины. Это позволило запустить бюрократический процесс перед начислением финансовой помощи. Перед этим Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате попадания беспилотника из РФ.

