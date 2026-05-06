В каждом коллекторе в центре Москвы сидит ФСБшник, по биноклям стреляют. Интервью со Ступаком

Кремлевский диктатор Владимир Путин все больше становится извращенным на своей безопасности. Это уже превращается в настоящую паранойю. Он создал систему, при которой лишь несколько человек знают, где именно он находится в определенный момент времени. Его резиденции имеют беспрецедентный уровень защиты, но из-за опасности прилетов украинских дронов Путин уже не посещает половину из них. Он не доверяет абсолютно никому – даже на встречах со своими верными соратниками дежурит вооруженный ФСОшник.

Видео дня

Что касается мер безопасности парада в Москве 9 мая, то их уровень превосходит все, известное до этого. В дополнение к традиционным мерам, на этот раз в Москве отключают интернет, людям запрещают выходить на балконы, а бинокль в окне по умолчанию воспринимается как прицел снайпера.

Опасно ли для Путина находиться на Красной площади? Да. Но не потому, что он полностью обезопасил себя, а потому, что его публичное уничтожение является "терра инкогнита". Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Если раньше о паранойе Путина говорили на уровне слухов, то сейчас об этом всерьез начали сообщать и аналитики. Так, Институт изучения войны пришел к выводу, что кремлевский диктатор параноидально боится за собственную безопасность. Поэтому большую часть времени он находится в подземных бункерах в Краснодарском крае и перестал посещать свою резиденцию на Валдае. Я поинтересовалась, насколько защищена именно эта резиденция, и это действительно впечатляет: 27 систем ПВО, башни с "Панцирями", как минимум один дивизион С-400, частная железная дорога, подземные объекты, дубликаты кабинетов и т.д. Неужели даже это не может его спасти?

– Да, и CNN, и Financial Times об этом писали. Но давайте рассмотрим ситуацию концептуально. Система безопасности вокруг российского диктатора неустанно усиливается, она никогда не ослабляется. Это первое. Второе, о Краснодарском крае. Я здесь имею большие сомнения, потому что, как по мне, эта статья не является объективной. Сейчас объясню, почему.

Открываем политическую карту и смотрим, где находится Краснодарский край. Это очень близко к Черному морю, Туапсе, Новороссийск, куда регулярно прилетает. Поэтому я на 110% уверен, что Путин точно не сидит ближе к Черному морю и не прячется в бункере там, где летают дроны. Наоборот, он старается быть подальше от таких мест.

У него всего насчитывается около десяти резиденций, где он принимает гостей. "Кремль-1", это его рабочий кабинет в Кремле, "Горки-9" в Подмосковье, "Бочаров ручей" в Сочи, тот же Валдай и так далее. Плюс не забываем о "консервах", которые регулярно публикуются, чтобы никто не знал, где конкретно в определенный период времени Путин находится. Об этом знают только приближенные к нему люди.

Он пользуется авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом. Он даже может "гонять тару" – периодически в медиа появляется картинка с путинскими кортежами, несущимися в Москву, но, возможно, там вообще никого нет. Он сидит на Валдае и играет в карты или в домино с Алиной Кабаевой.

Новая путинская фишечка – это поезд вроде того, который есть у Ким Чен Ына. Почему он ездит поездом? Потому что самолет – это довольно уязвимая история. Да, это быстро, но во время взлета и посадки самолет может быть поражен ПЗРК или дронами. Кроме того, Путин уже не молод. Каждый перелет – это облучение радиацией, это пересушенный воздух на борту самолета и тому подобное. Поэтому ему проще и гораздо комфортнее ехать поездом, где есть сауна, бассейн, рекреационная зона, гостиная, все-все-все.

Теперь по поводу усиления мер безопасности. Я на 110% уверен, что это идет не от Путина. Вокруг него собрался огромный пул людей, которые торгуют своей мнимой значимостью.

Если ты, будучи подчиненным Путина в охране, каждый день не отчитываешься о какой-то раскрытой опасности, о каких-то новых угрозах, то рано или поздно у Путина может появиться мысль: а на что мне такой сотрудник, который не показывает свою работу? Поэтому они ежедневно показывают свою работу. Разоблачают какое-то покушение, какие-то подвохи и так далее. А для того, чтобы, мол, предупреждать такие случаи, надо сделать это, это и это – приобрести еще больше снайперских ружей, еще больше усилить меры безопасности и так далее. А это деньги, это все финансируется из бюджета.

Именно поэтому весь путинский генералитет, ФСБшники и ФСОшники – это люди, имеющие состояние от 10 миллионов долларов. На этом они и живут. Они каждый раз говорят: "Владимир Владимирович, надо усилить то, надо приобрести это". Итак, за 25 лет Путин превратился из человека, который был прогрессивным, на действительно извращенного на своей безопасности человека.

– Если говорить о реальных опасностях для Путина, какие локации являются для него наиболее опасными и какие наименее опасными?

– Наименее опасные – это помещения. Безопаснее всего в помещении, где все отфильтровано и нет посторонних людей. Обратите внимание: даже если речь идет об официальных встречах Путина с его подчиненными, когда в большом кабинете сидит буквально 5-6 человек и все они – те, с кем он знаком 20 лет, - все равно на кадрах можно увидеть вооруженного сотрудника ФСО. И даже не ФСО, а службы безопасности президента, некоего ядра ФСО. Они вооружены и они находятся в этом помещении, хотя это считается наиболее защищенным и наименее опасным для него помещением. То есть он не доверяет абсолютно никому.

Наиболее опасные для Путина – это открытые локации, массовые мероприятия, парки, скверы, торжественные мероприятия, конечно, путешествия. Это головная боль для сотрудников охраны Путина. Если это происходит в России или в Китае, которая является дружественной для них страной, то это плюс-минус нормально, но если это где-то за границей, то это огромная проблема. Именно из-за этих опасений они не соглашаются на встречи где-то в Европе или в Турции.

Путин – старый человек, он один и не знает, с кем посоветоваться, поэтому он уже сбочился на своей безопасности.

– Но иногда Путин бывает на каких-то массовых мероприятиях, это не он? Некоторые считают, что на таких мероприятиях его заменяет двойник.

– Я уверен, что двойник у него есть, но он используется очень осторожно. Помните, когда Путин открывал Крымский мост, сам управлял автомобилем, думаю, это был он, потому что еще не было большой войны. Но появление Путина в Мариуполе, в какой-то квартире, ночью – здесь я на 100% уверен, что это был дубль, ведь это на него точно не похоже.

– Следующий вопрос – о беспрецедентных мерах безопасности накануне парада в Москве 9 мая. Это глушение связи, отключение мобильного интернета, блокпосты на въезде в город, на башнях Кремля вооруженные военные, в Москву стянуты дополнительные системы ПВО, доступ на парад для зрителей максимально ограничен. Есть еще и снайперская охрана. Достаточно ли этого, чтобы обезопасить кремлевского вождя?

– Там работают тысячи сотрудников. И это только то, что мы видим снаружи, а есть еще и неформальная работа. Есть люди, которые заходят в каждый подвал в радиусе километра от места проведения торжественных мероприятий. Каждый коллектор, который находится под Красной площадью, под Кремлем взят под особый контроль.

Там действительно, без шуток, либо сидит сотрудник ФСО, ФСБшник или полицейский. Либо такие объекты опломбируются, если нет возможности оставить там человека, и периодически, скажем, раз в 20-30 минут или в час, проверяется исправность пломбы. Кроме того, людям запрещают выходить на балконы. Любая оптика, которую увидят снайперы в окне, будет считаться не биноклем, а снайперским прицелом и туда будут стрелять.

Плюс на вокзалах проверяют людей с помощью камер распознавания лиц. В Москве их около 200 тысяч штук. Это программа "Сфера". Туда загружены лица известных украинских разведчиков, сотрудников СБУ, ГУР – на случай, если они появятся в Москве и попытаются что-то сделать. Поэтому считается, что это исчерпывающий перечень мероприятий.

– Итак, в целом для Путина участие в параде - безопасная история?

– Я думаю, безопасная, потому что просто никто не решится его убивать. За возможным убийством Путина, так же, как за убийством Зеленского, стоит терра инкогнита, неизвестная земля. Никто не знает, чем это обернется – как для нас, так и для них.

Давайте пофантазируем. Например, мы запустили свои дроны, они влетели в трибуну, и всех превратили в пепел: Путина, Пескова, Кабаеву. Всех просто в винегрет. Но никто не знает, что будет дальше. Не будет поводов для радости, потому что есть огромный риск, что Путина канонизируют.

Сразу скажут – убили царя-батюшку, становитесь все на войну. А потом Китай вместе с Индией скажут – вы убили лидера иностранной страны. Да, они с вами воевали, но мы на это не подписывались. Поэтому мы будем полностью поддерживать Россию и заниматься уничтожением режима в Украине.

Так же и для Российской Федерации. Убийство Зеленского – это терра инкогнита. А вдруг его канонизируют? А вдруг украинцы начнут мобилизоваться еще больше? А вдруг Китай и Индия отвернутся от России? Поэтому я думаю, что это момент больше человеческий.