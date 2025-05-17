Прогноз букмекеров Евровидения 2025 за считанные часы до финала: какая страна имеет больше всего шансов на победу и изменились ли ставки на Украину

За считанные часы до финала Евровидения 2025, который начнется 17 мая в 22:00 по Киеву, букмекеры определились с финальными ставками на победителя. Он остался неизменным, а вот Украина периодически смещается со своей позиции.

Видео дня

OBOZ.UA ведет прямую текстовую трансляцию самых главных событий перед финальным шоу песенного конкурса, а также будет следить за выступлениями в режиме онлайн. С рейтингом букмекеров можно ознакомиться в реальном времени на сайте Еurovisionworld.

Читайте также на OBOZ.UA

Сейчас главным претендентом на победу является шведская группа KAJ, которая для конкурса подготовила шуточную песню о финской сауне. Это впервые за десятки лет Швецию представит неанглоязычная композиция. Перевод хита Bara bara bastu – читайте по ссылке. Сейчас их шансы на победу оценивают в 42%.

Далее в списке оказались представители следующих стран:

Австрия

Франция

Финляндия

Нидерланды

Украина тем временем "плавает" между 16 и 13 местом. После второго полуфинала ее коэффициент часто менялся, но за считанные часы до финала остановился на 16 строчке.

Меньше всего шансов на победу прогнозируют Исландии, Португалии и Армении. Стоит также напомнить, что после двух полуфиналов из конкурса выбыли аж 11 стран. Кто именно не квалифицировался – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о порядке выступлений участников вфинале Евровидения 2025 и их песнях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!