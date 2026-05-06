Директор Евровидения резко ответил на предложение наказать или дисквалифицировать Украину

70-й песенный конкурс Евровидение оказался в центре острых политических дискуссий, в частности, из-за участия стран, которые "находятся в состоянии конфликта". По этой причине вещатель Испании даже потребовал отстранить от соревнования Украину, однако директор грандиозного музыкального шоу Мартин Грин без лишних колебаний заявил: идея дисквалификации нашей Родины даже не рассматривается.

Видео дня

Он подчеркнул, что организаторы Евровидения отвергают принятие любых решений, которые могут повлиять на возможность украинских артистов выходить на международную арену. Об этом Мартин Грин сообщил в интервью нидерландской программе Nieuwsuur.

"Любые предложения, которые приведут к дисквалификации или наказанию Украины, для нас неприемлемы", – отметил директор песенного конкурса.

Соответствующее заявление Марти Грин сделал на фоне растущей дискуссии о возможности отстранения от Евровидения стран, что находятся в состоянии войны, по аналогии с дисквалификацией России в 2022 году. По его словам, относительно решения не допустить РФ к песенному конкурсу существует почти глобальный консенсус, а вот единогласия в отношении других стран, таких как Израиль, пока нет.

"Это все жаркая глобальная дискуссия о геополитике. Но должно ли шоу быть зеркалом того, что происходит в мире? Или же такие мероприятия существуют для того, чтобы показать, что лучший мир возможен? Существует разница между народами и поступками их правительств", – сказал директор Евровидения.

И все же организаторы музыкального шоу планируют усилить контроль над политическим вмешательством в ход конкурса. Это решение было принято на фоне информации о том, что правительственный орган, который подчиняется кабинету премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, провел масштабную кампанию в поддержку израильского артиста в прошлом году.

Напомним, что из-за политических вопросов участие в Евровидении 2026 отказались принимать Нидерланды, Испания, Словения, Ирландия и Исландия. Они сняли свою кандидатуру с конкурса, ведь Европейский вещательный союз решил допустить к участию Израиль.

Более того, 24 февраля 2026 года Испанский общественный вещатель RTVE выступил с заявлением о планах добиться отстранения от музыкального соревнования стран, которые "находятся в состоянии конфликта". Это был камень в огород для Украины и Израиля. Как заявил президент вещателя Хосе Пабло Лопес, конкурс не должен использоваться в политических или пропагандистских целях, а потому участие государств, вовлеченных в военные конфликты, требует отдельного урегулирования.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что директор Евровидения одной фразой поставил на место хейтеров Украины, которые называют победу Kalush Orchestra "политизированной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!