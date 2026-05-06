Роксолана Пидласа
народный депутат Украины

Блог | Военный сбор – на зарплаты военнослужащих

Купюры гривни и военнослужащий ВСУ как символ военного сбора в Украине

Бюджетный комитет рекомендовал направлять военный сбор на зарплаты военнослужащих

Сегодня Комитет рассмотрел проект изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления военного сбора в специальный фонд госбюджета (#15167) и рекомендовал Верховной Раде принять его сразу за основу и в целом. Голосование в Раде ожидается 12 мая. 

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2027 года и до конца третьего послевоенного года, военный сбор будет зачисляться не в общий, а в специальный фонд госбюджета. Это более 200 млрд грн в год, которые будут направлять исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Этот шаг имеет больше политическое значение, поскольку сейчас почти все собственные поступления общего фонда госбюджета и так направляются на нужды обороны, правда, как на денежное обеспечение военных всех сил обороны, так и на оружие.

Однако после завершения активных боевых действий фиксированное целевое назначение военного сбора будет практически необходимым из-за роста (возвращения к норме) доли невоенных расходов и уменьшения международной помощи, которая сейчас их покрывает.

