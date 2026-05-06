Дождей с грозами станет больше: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине

В четверг, 7 мая, в Украине сохранится жаркая погода, но местами пройдут грозовые дожди. Осадки в течение дня возможны в западных областях Украины.

Столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на 7 мая

По прогнозу синоптика, в течение суток 7 мая в Украине все еще будет жарко. Столбики термометров во всех областях поднимутся до +22…+28 градусов.

Дожди с грозами в четверг возможны в западных областях Украины, а на остальной территории удержится сухая погода. Кроме того, в западных областях будет сильный юго-западный ветер, может достигать штормовых значений.

В Киеве 7 мая осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в столице составит +25 градусов, юго-западный ветер будет порывистый.

В последующие дни дождей с грозами станет больше, температура воздуха снизится, только в восточной части еще останется очень теплая погода.

Напомним, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

