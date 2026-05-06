Выступление Украины на Евровидении 2026: появились первые фото номера LELÉKA

Украина провела первую репетицию на сцене Евровидения 2026 5 мая, и теперь появились первые официальные фото постановки представительницы нашей страны – певицы LELÉKA (Виктории Лелеки). Кадры позволяют впервые увидеть визуальную концепцию номера, который до этого лишь текстово описывали.

На снимках, опубликованных на официальной странице Евровидения в Instagram, видно, что в выступлении действительно соединили минимализм на сцене и богатую украинскую символику. На одном из кадров сцена залита теплыми красно-оранжевыми оттенками, а позади певицы появляются большие полупрозрачные ткани, формирующие абстрактные силуэты, похожие на крылья. Это усиливает образ аиста – главный символ номера.

Другое фото демонстрирует контрастную смену настроения: сцена в холодном синем свете, а лучи прожекторов сходятся на артистке, которая стоит в центре. Справа от нее можно увидеть Ярослава Джуся с бандурой – главный сюрприз для зрителей на Евровидении.

Также обнародован крупный план LELÉKA, где видно ее сценический образ. Артистка выступает в белом платье поверх брюк, дополненном длинными лентами ткани, которые двигаются вместе с ней. Черные элементы добавляют контраста, а сам костюм визуально напоминает стилизованный образ птицы.

В "Суспільному" рассказали, что LELÉKA будет выступать на сцене Евровидения в образе от дизайнера Лилии Литковской (бренд LITKOVSKA), к созданию которого также присоединилась команда стилиста Маргариты Шекель.

Как там объяснили, образ выстроен из плетеного корсета, выполненный из различных фактур, который формирует ощущение "живой" ткани, будто движется вместе с артисткой. В наряде преобладают натуральные материалы, а сама работа над ним потребовала часы ручного труда.

"Этот костюм – об исповеди. Я хотела, чтобы зритель увидел, как платье прорастает сквозь песню, где каждый элемент – это личный символ, вплетенный в канву выступления. "Аистовое крыло" здесь не случайно: это визуализация внутренней воли артиста и напоминание о том, насколько мощной является наша природная энергия, когда мы позволяем себе расправить плечи", – поделилась своей идеей с "Суспільним" дизайнер.

В то же время сама заинтриговала в Telegram, что определенные детали своего выступления не раскрывала: "Если вы думаете, что увидели все, то нет. Кое-что мы оставили в секрете".

Как сообщалось ранее, номер украинки начинается с белого подиума, по которому певица движется к бандуристу Ярославу Джусю. Этот элемент должен символизировать связь с домом и корнями – ключевую идею конкурсной песни Ridnym. По словам зрителей, которые присутствовали на репетиции, выступление соединило и нежность, и драматизм, а световые эффекты будут меняться в соответствии с настроением композиции.

Напомним, Украина выступит во втором полуфинале Евровидения 2026 14 мая под номером 12. Гранд-финал конкурса состоится 16 мая.

