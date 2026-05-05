Не позволю никому сделать из государственного преступника Андрея Богдана героя-оппозиционера. Помогу Зеленскому его посадить. Сейчас переписываю на главу СБУ старое свое заявление о преступлении, в котором говорится о доказанных преступных действиях Богдана, которые заключались в финансировании министерства обороны Российской Федерации накануне аннексии Крыма бюджетными средствами Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Чому Богдан це абсолютне зло і я змушена витрачати свій час, щоб про це нагадати?

Розумію, що багато часу пройшло, багато чого сталося і отож призабулося.

Нагадаю головне: найбільш антидержавним, промосковським, цинічним, деструктивним Володимир Зеленський був в той час, коли його правовою рукою був Андрій Богдан.

Всі найгірші речі, які зробив, або започаткував Зеленський, були зроблені рука-в-руку, очі -в-очі з Богданом. Коли Богдан був керівником офісу президента Зеленського, то були часи бидлячої поведінки влади і руйнації всіх державних інституцій. Це при Богдані Зеленський заявляв, що " главноє перестать стрелять", "встретимся з Путиньіи посередине", і "какая разница". Це при Богдані в ЗМІ стався вибух проросійських пропагандистів. Вся силова і судівська вертикаль була віддана Портнову саме Богданом. Всі державні ресурси- олігархам, особливо багато - Коломойському татусіку Богдана. Це при Богдані армія стала нон-грата, закрилися ракетні програми, а близький Богдану генштабівець Хомчак розформував танковий батальйон, що стояв на охороні білоруського кордону...

В наступні роки Зеленський навіть виправлялися безліч катастрофічні дій, які були закладені бидлячим Богданом.

Я особисто скажу від себе, що не було страшніше бути в опозиції ніж при Богдані- Зеленському. При Кучмі і Януковичі було легше, бо була підтримка свого кола, ЗМІ, людей. І замовлені справи не робилися так легко.

При Богдані Портнов отримав повне сприяння помститися мені. Згадайте, як воїни ДБР поклали мене на підлогу і вирвали мені ногу порвавши всі зв'язки, згадайте, як мене судили за Майдан, і проти мене сфальсифікували не абищо, а "умисне вбивство".

Але не це було найстрашніше. Найстрашніше атмосфера повної безпорадності. Дуже багато активістів, журналістів, політиків, або намагалися, зрадивши всі ідеали, цинічно прилаштуватися при новій системі (хоча би біля туалета) або засцяли і сиділи тихо, як миші. Лише одиниці бачили хаос, що сіє нова мітла і намагалися протистояти.

Я згадую ті часи з іспанським соромом: всю цю ницу поведінку переляканих і бидлячу владу. Тому не робіть мені з Богдана опозицію! Не смійте. Нічого проти Зеленського він розповісти не може, бо тоді це розповідь про себе.

До речі, викладені мною факти в заяві давно розслідувані відомим прокурором Сергієм Горбатбком. Я і його перелякані оченята теж пам'ятаю, коли я його переконувала бути хоч трохи відповідальним і не закопувати цю справу.