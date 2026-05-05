Первая репетиция Украины на Евровидении 2026: стало известно, каким будет номер LELÉKA и что за 'особый момент' нас ждет

Украина провела первую репетицию на сцене Евровидения 2026, во время которой раскрыли ключевые детали постановки представительницы нашей страны LELÉKA. Номер будет сочетать элементы украинской культуры, минималистичную сценографию и эмоциональный вокальный акцент в виде знаменитой протяжной ноты, который станет кульминацией выступления.

Первые кадры с репетиции пока не обнародованы, однако организаторы уже поделились описанием выступления, которое опубликовали сообщества еврофанов.

Видео ниже – не с репетиции, а с Muzvar Music Awards.

Как там отмечают, постановка начинается с белого подиума, по которому LELÉKA будет двигаться к бандуристу Ярославу Джусю. Именно он аккомпанирует артистке в начале номера, подчеркивая украинский культурный контекст. По замыслу, этот элемент должен символизировать связь с домом и корнями – главная идея конкурсной песни Ridnym.

"Бандура есть, но не присутствует в кадре все время. Платье и макияж замечательные, хорошо подчеркивают ее внешность. Визуализация – переливы цвета, где-то светлее, где-то темнее в зависимости от моментов в песне. И нежность, и драматизм есть", – прокомментировала сообществу "Дом Евровидения" зрительница Маргарита, которая находилась на репетиции.

После первого припева сценическая атмосфера резко меняется: свет исчезает, и выступление переходит в более драматическую фазу. LELÉKA занимает центральную позицию на сцене, концентрируя внимание зрителей исключительно на себе и своем вокале.

Отдельное внимание организаторы обращают на так называемый "особый момент": "Во время следующего акта выступления мы видим очень особый момент, когда артистка выполняет свою впечатляющую ноту".

Визуально номер построен вокруг белого цвета, который постепенно трансформируется. LELÉKA выступает в белом платье поверх брюк, дополненном тонкими слоями ткани, реагирующими на движения.

"Выглядит действительно как аист. Платье белое с некоторыми черными элементами в стилизации", – добавила зрительница Маргарита.

Все фото и видео с репетиций появятся позже – 6 мая.

Отметим, что выступление Украины на Евровидении 2026 состоится во втором полуфинале конкурса 14 мая, артистка выйдет на сцену под номером 12. Финал музыкального шоу запланирован на 16 мая.

