Самая эпатажная участница Евровидения 2025: что известно об Эрике Викман и почему ее заставили одеться приличнее

На сцене Евровидения каждый год появляются персонажи, которые будоражат воображение, провоцируют дискуссии и меняют представление о границах дозволенного. В 2025 году титул самой эпатажной участницы смело можно отдать представительнице Финляндии – Эрике Викман, которая вышла в финале песенного конкурса в Базеле с песней Ich Komme, выступив в первой части шоу.

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Еще задолго до своего выхода на сцену Эрика стала любимицей публики. На национальном отборе UMK она фактически вырвала победу благодаря народному голосованию, получив более чем вдвое больше баллов, чем ее ближайшая соперница. Ее стиль, голос и провокационная энергетика быстро сделали ее фавориткой среди фанов Евровидения, которые помнят ее еще по хиту Cicciolina – треку, который, хоть и не выиграл отбор в 2020 году, запомнился всем. OBOZ.UA собрал, что видео об артистке.

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Впрочем, на этот раз не обошлось без скандала. Для своего выступления в Базеле Эрика подготовила сценический костюм, состоящий из облегающего боди с глубоким декольте, блесток, высоких сапог и кожаного корсета. Образ был ярким, сексуальным и смелым – на грани с эротикой. Именно поэтому Европейский вещательный союз (EBU) потребовал внести коррективы, посчитав, что оригинальный наряд нарушает стандарты приличия для эфира.

Певица не стала устраивать публичных споров, однако подчеркнула, что первоначальный вариант полностью соответствовал ее творческой концепции.

Конфузности добавил и инцидент во время второго полуфинала. Во время прямого эфира ведущие решили разрядить атмосферу фондю-паузой и подошли к Викман с тарелкой растопленного сыра. Но небольшая гастрономическая сцена вышла из-под контроля: сыр капнул на ее костюм, а кусок хлеба упал со шпажки еще до того, как она успела его попробовать.

Однако настоящим испытанием стала финальная часть ее номера. В кульминации выступления Эрика стояла на гигантском микрофоне, из-под которого вспыхнули пиротехнические эффекты. В один момент раздался чрезвычайно громкий взрыв, который не был запланированным – зрители в зале заметили, как конструкция затряслась, а сама артистка заметно вздрогнула. В телеверсии этот момент был замаскирован – звук приглушили, а камера вовремя переключилась. Однако на любительских видео, появившихся в сети, все видно четко.

Инцидент, вероятно, был связан с перебором пиротехнических эффектов – один из зарядов сработал слишком мощно, что едва не испортило номер.

Но даже несмотря на эти трудности, Эрика Викман продолжает завоевывать сердца зрителей. Ее путь к сцене был долгим: от побед в детских танго-конкурсах и титула "Королевы танго" в 2016 году до карьеры поп-артистки, от публичного каминг-аута до искренних разговоров о ментальном здоровье.

Сегодня она – бисексуальная поп-звезда с характером, которая не боится демонстрировать свою истинную сущность, несмотря на страхи, диагнозы или ожидания общества. Ее не сломали панические атаки, суровая критика или требования изменить себя.

Как прошло выступление представителей Украины Ziferblat в финале – читайте здесь. В отличие от Нацотбора, на сцене не было цветов и зелени – постановка стала более футуристической, хотя и выдержанной в ретро-эстетике.

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