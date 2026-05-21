Лукашенко не исключил, что Беларусь может принять участие в войне против Украины: когда это может произойти

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна может присоединиться к войне против Украины только в случае внешней агрессии. По его словам, Минск пока не намерен втягиваться в боевые действия.

В то же время он подчеркнул готовность к диалогу с украинской стороной. Об этом Лукашенко заявил в четверг, 21 мая.

Лукашенко прокомментировал заявления о возможном втягивании Беларуси в войну, отметив, что такой сценарий возможен лишь при определенных обстоятельствах.

"Будет втянута только в одном случае – если на нашу территорию будет совершена агрессия", – заявил он журналистам.

Он также добавил, что в случае такого развития событий Беларусь будет действовать совместно с Россией. По его словам, страны "вместе будут защищать нашу Родину от Бреста до Владивостока", что, по его утверждению, предусматривает совместные действия в случае угрозы.

Отдельно Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не планирует самостоятельно вступать в войну против Украины.

"Мы можем втянуться в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае – если они сделают против нас агрессию", – подчеркнул он.

Кроме того, белорусский лидер заявил об открытости к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке – Украины, Беларуси – я готов с ним встретиться", – отметил Лукашенко.

Напомним, в северных регионах Украины начались масштабные мероприятия по безопасности с участием СБУ и других составляющих Сил обороны. Они охватывают приграничные области и имеют целью предотвратить возможные угрозы со стороны России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране, о чем он заявил во время доклада министра обороны Виктора Хренина.

Он объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

