Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в субботу, 23 мая возвращается на профессиональный ринг после реванша с Даниелем Дюбуа (23-3, 22 КО). Наш соотечественник подерется со звездой кикбоксинга Рико Верхувеном (1-0, 1 КО)

Шоу принимает египетская Гиза. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Верхувен. Ориентировочное начало – 23:45 по киевскому времени.

Украинские поклонники бокса, которые сейчас находятся в Польше и Чехии, получили возможность увидеть прямой эфир противостояния с комментарием на родном языке. Видеосервис Megogo объявил о том, что легальная трансляция для соотечественников в вышеуказанных странах будет доступна по системе "плати и смотри".

В Польше бой можно будет увидеть за 79,99 злотых. А на территории Чехии показ будет стоить 461 крону. Поединок можно будет увидеть на всех электронных девайсах.

Также посмотреть следующий бой Усика в этих двух странах можно на платформе DAZN, который владеет мировыми правами на трансляцию вечера бокса.

На кону поединка Усик – Верхувен будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александру в случае победы будут зачтены обязательные защиты титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). При этом Рико не сможет их взять, если совершит апсет. А WBC представил специальный приз победителю, стоимостью 540 000 долларов.

