У представительницы Финляндии на Евровидении 2025 взорвался летающий микрофон. Видео, которое не попало в прямой эфир

В четверг, 15 мая, в швейцарском городе Базель состоялся второй полуфинал Евровидения 2025, по результатам которого стало известно 10 стран, которые продолжат свое участие в песенном конкурсе. Во время шоу артисты демонстрировали впечатляющие постановки, для которых нередко использовали оригинальные элементы, что иногда вызывало проблемы. Так, например, у представительницы Финляндии Эрики Викман взорвалась декорация в виде большого микрофона.

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В финальной части выступления артистка поднялась над сценой, стоя на гигантской конструкции, из нижней части которой зажглись фейерверки. Однако с работой пиротехники возникли проблемы, ведь в определенный момент раздался громкий взрыв, из-за чего микрофон затрясся.

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Запись с неприятной ситуацией появилась в аккаунте одной из еврофанов в соцсети X.

"Это видео, которое я сделала во время полуфинала. Для всех, кто спрашивает, почему Эрика вздрогнула: из микрофонной стойки раздался громкий звук взрыва. Мы все ужасно испугались на арене, и это немного раскачало микрофон", – написала юзер.

Как отметил другой пользователь сети в комментариях под постом, этот инцидент мог возникнуть из-за того, что, для создания наиболее впечатляющего эффекта, постановщики номера использовали сразу несколько элементов пиротехники, один из которых просто перегорел.

Интересно, что те зрители, которые наблюдали за вторым полуфиналом Евровидения 2025 во время онлайн трансляции не заметили этого конфуза. Эксперты заглушили громкий звук, а сам момент взрыва остался вне объектива камеры. Единственное, что можно заметить на видео с выступления, которое появилось на YouTube-канале Eurovision Song Contest, несколько озадаченнон лицо Эрики Викман.

Кстати, это не единственный конфуз, который случился с представительницей Финляндии в рамках Евровидения 2025. Перед тем, как объявить финалистов, ведущие решили разбавить напряженную атмосферу и провзаимодействовать с конкурсантами. Они подошли к Эрике Викман с фондю, однако пробовать блюдо не за столом оказалось довольно неудобно. Артистка запачкала костюм растопленным сыром, а в конце еще и уронила на пол хлеб, не успев его попробовать.

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоится гранд-финал Евровидения 2025. На международной арене встретятся артисты из 26 стран, чтобы побороться за желанный хрустальный микрофон.

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