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У представительницы Финляндии на Евровидении 2025 взорвался летающий микрофон. Видео, которое не попало в прямой эфир

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
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У представительницы Финляндии на Евровидении 2025 взорвался летающий микрофон. Видео, которое не попало в прямой эфир

В четверг, 15 мая, в швейцарском городе Базель состоялся второй полуфинал Евровидения 2025, по результатам которого стало известно 10 стран, которые продолжат свое участие в песенном конкурсе. Во время шоу артисты демонстрировали впечатляющие постановки, для которых нередко использовали оригинальные элементы, что иногда вызывало проблемы. Так, например, у представительницы Финляндии Эрики Викман взорвалась декорация в виде большого микрофона.

Видео дня

В финальной части выступления артистка поднялась над сценой, стоя на гигантской конструкции, из нижней части которой зажглись фейерверки. Однако с работой пиротехники возникли проблемы, ведь в определенный момент раздался громкий взрыв, из-за чего микрофон затрясся.

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Запись с неприятной ситуацией появилась в аккаунте одной из еврофанов в соцсети X.

"Это видео, которое я сделала во время полуфинала. Для всех, кто спрашивает, почему Эрика вздрогнула: из микрофонной стойки раздался громкий звук взрыва. Мы все ужасно испугались на арене, и это немного раскачало микрофон", – написала юзер.

Как отметил другой пользователь сети в комментариях под постом, этот инцидент мог возникнуть из-за того, что, для создания наиболее впечатляющего эффекта, постановщики номера использовали сразу несколько элементов пиротехники, один из которых просто перегорел.

У представительницы Финляндии на Евровидении 2025 взорвался летающий микрофон. Видео, которое не попало в прямой эфир

Интересно, что те зрители, которые наблюдали за вторым полуфиналом Евровидения 2025 во время онлайн трансляции не заметили этого конфуза. Эксперты заглушили громкий звук, а сам момент взрыва остался вне объектива камеры. Единственное, что можно заметить на видео с выступления, которое появилось на YouTube-канале Eurovision Song Contest, несколько озадаченнон лицо Эрики Викман.

Video Preview

Кстати, это не единственный конфуз, который случился с представительницей Финляндии в рамках Евровидения 2025. Перед тем, как объявить финалистов, ведущие решили разбавить напряженную атмосферу и провзаимодействовать с конкурсантами. Они подошли к Эрике Викман с фондю, однако пробовать блюдо не за столом оказалось довольно неудобно. Артистка запачкала костюм растопленным сыром, а в конце еще и уронила на пол хлеб, не успев его попробовать.

У представительницы Финляндии на Евровидении 2025 взорвался летающий микрофон. Видео, которое не попало в прямой эфир

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоится гранд-финал Евровидения 2025. На международной арене встретятся артисты из 26 стран, чтобы побороться за желанный хрустальный микрофон.

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