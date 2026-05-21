Почти одновременные визиты Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай — это, пожалуй, лучшая иллюстрация того, как за последние несколько лет изменился мировой баланс сил. Еще недавно именно в Вашингтон ехали решать глобальные вопросы, просить гарантии безопасности или искать политического арбитра для крупных конфликтов. Теперь все чаще все дороги ведут в Пекин.

И это, пожалуй, самый унизительный момент для Кремля. Потому что Россия годами продавала собственному населению историю о "многополярном мире", где Москва — отдельный центр силы, равный США и Китаю. А в реальности сформировалась значительно проще конструкция: есть два государства, которые реально определяют глобальную повестку дня, — США и Китай. И есть Россия, которая постепенно превращается в очень полезный для Пекина, но все же второстепенный актив.

Причем китайцы этого даже особо не скрывают.

Сама последовательность визитов выглядела очень символично. Сначала Си Цзиньпин проводит многочасовые переговоры с Трампом — лидером главного геополитического конкурента КНР. И только после этого в Пекин прилетает Путин. Как губернатор крупной сырьевой провинции, которого пригласили уже после завершения основной встречи.

Особенно иронично это выглядит на фоне российской пропаганды о "стратегическом союзе равных". Потому что равные союзники не сидят годами в ожидании китайского согласия на "Силу Сибири-2", не продают нефть со скидками в 40–50% и не строят половину собственного импорта через китайские банки и китайскую электронику.

Трамп приехал в Китай тоже не от хорошей жизни. США входят во все более жесткую конфронтацию с Пекином, но проблема Вашингтона в том, что Китай к этой игре готовился значительно дольше и системнее. Пока американцы метались между тарифами, санкциями, Ираном, Панамой и очередными "историческими сделками", китайцы просто методично скупали ресурсы, строили логистику, накапливали резервы и затягивали в собственную экономику половину мира.

Особенно показательной была история с иранской нефтью. Вашингтон пытался создать для Пекина своеобразную "энергетическую петлю" через давление на Иран и Венесуэлу. Но китайцы просто заранее накопили около 1,8 млрд баррелей стратегических запасов нефти. То есть пока Трамп пытался играть в геополитический покер, Пекин спокойно купил себе склад с фишками на несколько партий вперед.

В этом и заключается главная разница между США и Китаем. Американская политика сегодня все больше напоминает импульсивную реакцию на кризис — громкую, хаотичную и привязанную к внутренней политике. Китайская — наоборот: максимально холодная, прагматичная и рассчитанная на десятилетия.

Именно поэтому Пекин сейчас одновременно может торговать с США на сотни миллиардов долларов, покупать российскую нефть, поддерживать экономические связи с Ираном, развивать БРИКС и ШОС и параллельно говорить о "мире" и "стабильности". Китай не мыслит категориями союзничества. Китай мыслит категориями зависимости.

И именно здесь начинается главная проблема России.

В Москве очень долго пытались делать вид, что Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России. Но война против Украины окончательно разрушила эту иллюзию. Сегодня российская экономика критически зависит от китайского рынка, китайских технологий, китайских финансовых каналов и китайского импорта. Без Китая российская военная экономика чувствовала бы себя значительно хуже.

При этом сам Пекин не спешит спасать Москву от проблем. Китай не дает России полноценной военной поддержки, очень осторожно работает с санкциями и постоянно выторговывает для себя максимально выгодные условия сотрудничества. Потому что китайцы прекрасно понимают: чем слабее становится Россия, тем дешевле можно покупать ее ресурсы и тем глубже становится ее зависимость.

И здесь очень показательной стала информация Financial Times о том, что Си Цзиньпин во время переговоров с Трампом якобы заявил: Путин еще может пожалеть о вторжении в Украину. Для Китая это почти революционная риторика. Пекин годами максимально избегал каких-либо оценок действий Кремля. А теперь фактически прозвучала очень осторожная, но все же демонстрация дистанции.

И это абсолютно логично. Потому что для Китая Россия — не "брат" и не "союзник". Это инструмент. Полезный, пока он ослабляет Запад, отвлекает США и продает ресурсы со скидкой. Но если этот инструмент начинает создавать слишком много проблем — Пекин совершенно спокойно начнет отодвигать его в сторону.

Китай вообще не играет в эмоции. Его не интересуют "историческая дружба", "совместная борьба" или геополитическая романтика. Пекин мыслит категориями контроля над логистикой, рынками, технологиями, ресурсами и зависимостями. Именно поэтому он не хочет большой войны ни вокруг Тайваня, ни вокруг Ирана, ни вокруг России. Войны вредят торговле. А торговля для Китая — это власть.

Москва так увлеклась мечтами о "новом мировом порядке", что не заметила, как сама постепенно стала младшим партнером в чужой игре. Пока российская пропаганда продолжает говорить о "величии" и "новой империи", все главные реки мировой политики все увереннее стекаются в Пекин.