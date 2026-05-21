Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | Есть политическое решение вынести и проголосовать законопроект о декриминализации порно

Иллюстрация: заседание Верховной Рады

Да, друзья, есть хорошая новость... на фоне всех этих вновь выявленных фактов с крышеванием "порноофисов" есть политическое решение вынести и проголосовать законопроект о декриминализации порно!

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, цей законопроект №12191 внесений мною з колегами з профільного правоохоронного Комітету, є достатньо компромісним і готовий для розгляду вже як рік. Всі зауваження до нього зняті. Начебто ніяких політичних перепон не має бути.

АЛЕ…. Ми не знаємо чи є достатньо голосів, тому велике прохання до блогерів, лідерів думок, ЗМІ та просто читачів. Підтримайте цю історію. І якщо є можливість поспілкуватися з народними депутатами, то поясніть, що це не про мораль, а про банальний захист наших громадян від свавілля правоохоронців.

Плюс, як тільки Рада прийме закон про оподаткування електронних платформ, то вийде ситуація, що ми і податки за це вимагаємо, і у вʼязницю маємо посадити…

Розраховую на вашу підтримку. Поки по графіку це четвер, 28 травня.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA по ссылке...
Фейсбук Ярослава Железняка
