Где смотреть Свитолину, Костюк и других украинок на Roland Garros-2026: на каком канале трансляции

С 25 мая по 7 июня на теннисных кортах Парижа состоится Открытый чемпионат Франции – Roland Garros 2026. Впервые в истории в сетке женского одиночного разряда примут участие сразу семь представительниц Украины.

Защищать честь нашей страны на втором в сезоне турнире серии Большого шлема будут Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Болельщики смогут поддержать своих соотечественниц благодаря видеосервису Megogo. Прямые эфиры из столицы Франции он организовывает в коллаборации "Евроспорт". Если здесь матчи украинок будут отсутствовать, то их можно будет увидеть на специальных каналах платформы. Все трансляции доступны на украинском языке.

Отметим, что Свитолина и Костюк входят в топ-10 фавориток Roland Garros 2026. Две лучшие теннисистки Украины блестяще проводят грунтовый сезон и за последние две недели поочередно взяли турниры серии 1000 в Мадриде и Риме. В свою очередь Ястремская взяла трофей в Парме, который стал для нее первым с 2023 года.

