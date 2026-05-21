Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Ермака: подробности заседания

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений предыдущее решение по сумме альтернативного залога в виде 140 млн грн для экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Решение о мере пресечения осталось в силе.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. В свою очередь, в САП настаивали увеличить его размер до 180 млн грн.

Что известно

Прокуроры САП отметили о рисках продолжения легализации средств и совершения экс-главой ОП новых преступлений. В частности, как сообщает ЦПК, уже фиксировали потенциальное влияние на эксперта, из-за чего было зарегистрировано уголовное производство.

Защита Ермака утверждала о необоснованности подозрения и недоказанности рисков. Адвокат бывшего главы ОП Игорь Фомин просил отменить постановление следственного судьи первой инстанции и отказать в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело Андрея Ермака

Напомним, что Андрея Ермака НАБУ и САП подозревают в легализации почти полмиллиарда гривен на строительстве элитной резиденции под Киевом в кооперативе "Династия". Экс-глава ОП отрицает свою причастность к элитному строительству.

ВАКС избрал ему меру пресечения, и отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в 140 млн гривен, однако уже через несколько дней он вышел после уплаты залога:

8 млн грн внесла его бывшая бизнес-партнерша Роза Тапанова, которая входит в наблюдательные советы "Ощадбанка " и "Укрнафты ", а вдобавок с начала полномасштабного вторжения РФ руководит заповедником "Бабий Яр";

его которая входит в наблюдательные советы " и ", а вдобавок с начала полномасштабного вторжения РФ руководит заповедником "Бабий Яр"; 30 млн грн внес экс-футболист киевского "Динамо" и бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров ;

внес экс-футболист киевского "Динамо" и бывший тренер сборной Украины по футболу ; 9,8 млн грн , по данным спецпроекта "Схемы ", поступило от компании "Миралиф" , которая указывает основным видом своей деятельности услуги по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества;

, по данным спецпроекта ", от , которая указывает основным видом своей деятельности 5 млн грн залога внес адвокат Ермака Игорь Фомин,

залога внес 6,5 млн грн – адвокат и экс-партнер объединения Asters Сергей Свириба.

Как сообщал OBOZ.UA, отец экс-главы ОП, Борис Ермак, как выяснилось, посещал Россию в 2019 году. Причем это произошло уже после того, как его сын получил должность в команде президента Владимира Зеленского, а сам Ермак-старший летал в Россию транзитом через Беларусь в ноябре 2019 года.

