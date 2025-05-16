Самая провокационная участница Евровидения 2025 попала в конфуз во время полуфинала: как это было

В четверг, 14 мая, в Швейцарии отгремел второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. Этот этап музыкального соревнования запомнился зрителям не только феерическими выступлениями 16 стран-участниц, но и конфузами. Так, например оказалась в неловкой ситуации самая провокационная артистка нынешнего шоу Эрика Викман, которая представляет Финляндию.

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Перед тем, как объявить финалистов Евровидения 2025, ведущие Сандра Штудер и Гейзел Брюггер решили немного разбавить напряженную атмосферу и провзаимодействовать с участниками. Поэтому они сделали фондю и подошли к исполнительнице, чтобы перекусить. Однако, похоже, пробовать такое блюдо не за столом было не очень удачной идеей, ведь растопленный сыр капнул на одежду Эрики Викман. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира.

На этом неловкие ситуации не закончились. Представительница Финляндии еще даже не успела нормально попробовать кусок хлеба, который окунула в растопленный сыр, как он упал с металлической шпажки.

Этот момент, кстати, развеселил и неизменный голос Евровидения Тимура Мирошниченко и юмориста Влада Курана, которые в этом году комментировали второй полуфинал песенного конкурса. Ведущий смеясь сказал: "Кажется, был ляп".

Однако все же в историю Евровидения 2025 Эрика Викман попала как самая эпатажная участница. Дело в том, что для появления на международной арене она выбрала довольно экстравагантный костюм, основным элементом которого стало облегающее боди с глубоким декольте. По мнению Европейского вещательного союза (EBU), такой образ требовал цензуры, поэтому они попросили певицу изменить его.

Эрика Викман решила никак не оспаривать решение EBU, так что слегка усовершенствовала лук. Однако артистка отметила, что первоначальный костюм полностью соответствовал ее образу, песне и движениям на сцене.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выступила самая скандальная участница Евровидения 2025, которую освистали на репетиции.

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