'Разговаривать на русском – это показатель уровня интеллекта'. Режиссер Держипильский – о мистике 'Довбуша', проклятии гуцулов и родственниках в оккупации

Народный артист Украины, режиссер Ростислав Держипильский, возглавив в 2008 году Ивано-Франковский областной музыкально-драматический театр им. Ивана Франко, изменил его историю. Все началось с дипломной работы "Сладкая Даруся", которая стала визитной карточкой коллектива и одной из самых известных постановок в Украине и за ее пределами. Сегодня под его руководством Франковский драмтеатр получил статус национального и входит в число лучших театров страны, билеты на спектакли которого иногда нереально приобрести.

Видео дня

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Ростислав Держипильский вспомнил, как на кастингах в Киеве от него требовали говорить на русском языке, раскрыл, почему принял предложение сыграть в фильме "Довбуш" и планирует ли снимать собственное кино. Также режиссер рассказал о родственниках в оккупированном Бердянске, запланированном спектакле по Федору Достоевскому "Идиот", искуплении грехов и страхе разочаровать гуцулов.

– Ростислав, вам недавно исполнилось 50 лет. Как воспринимаете свой возраст? Какие у вас планы? Не задумывались над тем, чтобы, например, снять фильм?

– К своему возрасту отношусь нормально. Как-то я ехал в свое село Снидавка Косовского района, и ко мне подсел отец и мой друг из Криворивни. Мы разговорились, и он сказал, что 50 лет – это единственный лучший юбилей, потому что происходит так называемое обнуление – и есть очень крутой шанс начать новый этап. Мол, в этом возрасте богатые люди когда-то отпускали рабов на свободу, прощали все долги.

Слава Богу, у меня очень хорошо все сложилось в профессиональной жизни: я быстро стал директором, имею различные звания и премии. Время от времени задумываюсь над тем, ставить ли спектакли, потому что сознательно их никогда не ставил. Знаете, я делал это тогда, когда не мог не ставить: например, неожиданно приходила идея – и я становился этим "беременный". И уже будет грех, творческий аборт, если я эту идею не реализую, ведь ко мне пришел Божий дар. С этими творческими абортами очень страшно: если "оно" уже приходит к тебе, должен реализовать. Хотя я немного ленив, поэтому приходится иногда заставлять себя и искать мотивацию (улыбается).

Что касается того, чтобы снять фильм, то это очень смешная история, потому что в последние годы эта идея начала подкрадываться ко мне с разных сторон. Раньше я говорил, что не хочу, потому что мне достаточно театра, что я уже старый, чтобы что-то начинать. Но какие-то вещи время от времени приходят. Поэтому я не могу вам сказать, что этого никогда не будет или я об этом никогда не думал. Возможно, это будет этап после 50 лет.

– С тех пор как вы стали и режиссером, и директором – художественным руководителем драмтеатра, существенно вырос спрос на спектакли, а сейчас, во время большой войны, билеты вообще достать порой невозможно. Особенно популярны среди зрителей – "Гуцулка Ксеня" и "Гуцульське весілє". Вы себе такой ажиотаж чем объясняете?

– У нас такой ажиотаж возник со спектаклем "Гуцулка Ксеня" – еще задолго до того, как это началось в Киеве с "Конотопской ведьмой". Когда в 2019 году мы сделали мюзикл "Коляда та й плес", я тогда понял, что есть спрос на такой продукт, что люди хотят этих традиций. Но я привык, что если уж за что-то берусь, то делаю это качественно. Я не ставил перед собой задачу, что это будет спектакль в классическом понимании слова. Поэтому начал "копать", исследовать, хотя многое и так знал, ведь мои бабушка и дедушка по маминой линии – гуцулы из села Снидавка, и я до шести лет жил с ними. Собственно, об аутентичных гуцульских обычаях, диалекте и т.д. они мне рассказывали. Когда меня привезли в Черновцы, я не знал литературного языка и разговаривал только на гуцульском диалекте, который никто не понимал.

Поэтому когда к нам приходят зрители на гуцульские спектакли с таким колоритом, то они чувствуют, что это очень настоящая история, уникальная вещь, а не что-то просто изображают. Это наш регион. И наши актеры по сути просто разговаривают, не играют – игра возникает сама собой. Алексей Гнатковский как ведущий что-то рассказывает, дальше вступают Роман Луцкий, Надежда Левченко, Юрий Выхованец, Мирослава Полатайко – и в какой-то момент зрителя из разговора втягивают в какую-то сакральную историю по книге Владимира Шухевича (дедушки Романа Шухевича) "Гуцульщина", в которой он описывал обычаи, обряды и вообще жизнь гуцулов XIX века, потому что в XX веке, когда пришла советская власть, очень много гуцулов было убито...

Когда что-то перестает быть эксклюзивным и становится масс-маркетом, оно теряет свою ценность. А советская власть делала все под одну "копирку"!

Гуцулы никогда не любили одинаковости. Почему гуцульские вышивки или костюмы являются одними из лучших в мире? Потому что гуцулы – страшные индивидуалисты. Вообще украинцы – индивидуалисты, а гуцулы – еще больше. Они всегда хотели, чтобы было не так, как у соседа, а лучше. Из-за этого они придумывали еще иной костюм, лучший. Или даже если это были предметы общего потребления, они их пытались украшать. Понятно, что они живут и жили в очень красивом антураже – в красивых горах. А еще гуцулы были наиболее отдаленные, смогли сохранить связь с природой и древними традициями, поэтому их меньше коснулась цивилизация. То есть это такие настоящие вещи. К тому же это все о жизни, о рождении, о смерти, о свадьбе, перерождении в новое качество.

Вы были на спектакле "Гуцульская свадьба", поэтому знаете, что странным образом она не оставляет равнодушным почти никогда. Там есть где посмеяться, есть где поплакать, потому что замечательные актеры. Когда я увидел уже сам результат, то у меня выступили слезы, но иногда я вижу, как люди плачут там, где я даже не думал, что это может быть.

И этот, условно говоря, формат, в котором мы это сделали, позволяет нам здесь и сейчас напрямую общаться со зрителями. Пожалуй, в этом и есть успех.

– В интервью OBOZ.UA Олеся Пасичняк поделилась, что актерам бывает сложно из-за импровизаций Алексея Гнатковского, потому что они затягивают продолжительность спектакля. И не все зрители готовы высидеть почти четыре часа...

– Иногда я тоже не люблю длинные спектакли, хотя сам их и делаю. Однако всегда есть исключения. Из моего опыта как зрителя: есть такие спектакли, которые длятся три, три с половиной, даже четыре часа! А я бы еще смотрел! Когда ты вдруг втягиваешься в эту ситуацию, энергию, тебе уже не надоедает. Поэтому здесь такой вопрос...

Да, спектакли продолжаются по-разному, потому что есть импровизации, которые я как режиссер даю актерам. И где-то это может быть быстрее, а где-то может затянуться, но если не давать этих импровизаций, не будет такого эффекта, который мы имеем. Поэтому действительно кто как хочет, так и пусть понимает. Я часто из-за этого "ссорюсь" с Алексеем, мол, здесь, друг, уже короче (улыбается). Но иногда я вижу, как зрители сами хотят этого, потому что это живое общение. То есть я допускаю это в таком формате, как в "Гуцульському весіллі".

– В одном из театров Лиссабона я увидела молодого португальца, который пришел на спектакль с книгой Федора Достоевского "Преступление и наказание". Кастинг-директор Алла Самойленко рассказывала, что много лет назад она встречалась с одним американским продюсером, который приезжал в Украину. Он попросил ее назвать кого-то из украинской культуры, чтобы этого человека знал весь мир. К сожалению, тогда ни одна фамилия не нашла у него отклик. По вашему мнению, сегодня есть авторы, которых с гордостью можно рекомендовать иностранцам?

– Знаете, если говорить об эмоциональности, возможно, иностранцам война в Украине и не должна болеть, а хотелось, чтобы болело... Сегодня нация, которая убивает, не может иметь права звучать хоть как-то в мире. Как я говорю: если вы реально хотите убивать украинцев сегодня, читайте Достоевского, Толстого и других! Их оружие – это русский язык, который насаждался искусственно и уничтожал нашу нацию!

Какие страшные страницы истории Украины: геноцид, голодомор, Расстрелянное Возрождение, когда в 20-30-е годы писателей, драматургов и много другой нашей интеллигенции собрали в один дом и уничтожили! Лесь Курбас, который опередил на века все, который создавал свои системы и которого тоже уничтожили на Соловках, а нам просто накинули систему Станиславского! Или наш гениальный Шевченко, который позволял себе спорить с Богом, или Котляревский с "Энеидой"... Они систематически уничтожали украинских гениев, а нация все равно возрождалась!

Современные авторы, которые выигрывают мировые премии, не менее крутые: это Мария Матиос, Оксана Забужко, Сергей Жадан, наши с вами земляки Юрий Андрухович, Юрий Издрик, Тарас Прохасько. То есть это уже о молодом поколении.

К сожалению, из-за того что Украина переживает такие трагические, но очень настоящие страницы своей истории, мы можем больше сказать миру. Сейчас главное – выиграть эту войну прежде всего на поле боя, но не менее важна и информационная война. Не забывайте, что работают огромные деньги против нас, чтобы впихивать нарративы. Есть борьба, есть война и есть очень много работы. Искусство – это весьма мощное оружие, потому что часто говорит к сердцу, к душе, к эмоциям.

– Это правда, что на март 2022 года в драмтеатре была запланирована премьера спектакля "Идиот" по Достоевскому?

– Да, это правда. Честно вам скажу, что даже после 2014 года и до полномасштабного вторжения Достоевский был для меня одним из любимых авторов. И я по нему учился, и студентов своих учил, и искренне удивлялся людям, которые не читали его, Толстого или Чехова. Еще и детей своих "грузил" этим всем. Это же как надо было хитро веками нам впихивать эти нарративы о "великой русской культуре", что даже я, гуцульский мальчик, тоже был этим всем инфицирован!

– А потом возникают вопросы, где же были украинцы до 2022 года...

– Это больно, но мы должны об этом говорить. Представьте себе, если я с запада Украины был таким, то что делать людям, у которых вообще вся их жизнь – это русский язык и литература, и все оно вдруг оказалось фейком? Нам веками насаждали миф о непонятной "русской душе". Если вчитываться, то это очень страшные вещи. Поэтому мы должны убивать в себе того м*скаля.

Вместе с этим мы сознательно преуменьшали наше, и я, поверьте, не был исключением, поэтому не хочу никого обвинять. Я также считал, что наше, украинское, – это второсортное, отстой, одним словом.

Сейчас я погрузился в изучение плеяды Тобилевичей (украинский старинный дворянский род, известный прежде всего благодаря четырем братьям и сестре, которые стали корифеями украинского театра: Ивану Карпенко-Карому (настоящая фамилия Тобилевич), Панасу Саксаганскому, Николаю Садовскому и Марии Садовской-Барилотти. Они сделали неоценимый вклад в становление и развитие профессионального украинского театра, работая как драматурги, актеры, режиссеры и организаторы. – Ред.). Они хотели писать на украинском языке, но им просто не позволяли этого сделать. Цензура была ужасная. А еще забирали информацию из архивов, уничтожали ее, оставляли только форму; забирали жизнь из них, чтобы они были нам неинтересны.

Сегодня я ставлю почти исключительно украинскую классику. Это такое искупление греха.

– Как вы реагируете на русский язык в Ивано-Франковске?

– Очень сложно реагирую, и не только в Ивано-Франковске, но и в Киеве и других городах. Сейчас такое впечатление, что пошел откат. А у нас был такой бой за Украину! В начале полномасштабного вторжения встряхнуло всех, мне казалось, что люди прозрели, а, оказывается, нет, потому что им так удобно или лень...

Сегодня разговаривать на русском – к сожалению, это показатель уровня интеллекта. Кому-то до сих пор не хватает ума осознать, что язык – это оружие. Путин, кстати, так и говорит: пока есть "русский язык", до тех пор есть Россия, и они "будут освобождать свой народ". Во время всех своих оккупаций первое, что они делали, – это уничтожали у нас язык.

Еще раздражает, когда выезжаешь за границу и слышишь русский. Логично, что не понимаешь, это украинцы или м*скали. Поэтому чувствую агрессию, боль и непонимание по этому поводу.

Конечно, есть и положительные результаты, потому что лично знаю много людей, которые сознательно перешли на украинский язык. Переселенцы нам рассказывали, что благодаря нашим спектаклям они начали разговаривать на украинском языке. В то же время должна быть мощная государственная политика по языковому вопросу. Чрезвычайно важные составляющие – образование и культура. Мы об этом во всех наших спектаклях говорим. Потому что когда нация будет сильной, духовно образованной и культурной, тогда будет крепкая экономика, высокий уровень интеллекта, и тогда люди будут понимать, насколько важен язык.

– Меня приятно поразила история вашей жены родом из Бердянска, которая по собственному выбору перешла на украинский язык. Читала, что ваша покойная мама даже говорила: "Если бы так каждая западнячка пела ребенку колыбельные, как м*скалька". Кстати, вы уже не называете свою жену "м*скалькой"?

– Уже нет, мне запретили (улыбается). Мы поженились в 2003 году. Я не могу сказать, что разговаривать на украинском было моим условием. Она сама понимала. Мы очень много об этом говорили. Семья жены пережила голодомор. Я ей рассказывал, почему произошла русификация. Поскольку я закончил исторический факультет, то это не были голословные эмоции – я опирался на факты. Когда в 1989 году в Советском Союзе была всеобщая перепись, брат жены записался русским, а она – украинкой (их отец был русским по национальности, а мать – украинка). Это опять же – о выборе.

Жена рассказывала, что ее мама, поступив в университет в Одессе, перешла на русский. Бабушка, которая работала директором школы, тоже была вынуждена говорить на этом языке, чтобы сохранить коллектив. При этом дедушка отказывался учить учеников математике на русском языке. Оба были родом из Николаева.

Моя жена, поступив в университет в Харькове, начала разговаривать на украинском языке, а уже когда приехала в Ивано-Франковск – еще больше. То есть это абсолютно сознательный выбор. Она влюбилась в наши религиозные праздники, коляду, как это все у нас сохраняется. Поэтому наша семья соборная. Есть боль, что отец жены похоронен в оккупированном ныне Бердянске, но мы верим, что еще вернемся туда.

– Вы несколько лет жили в Киеве. Почему решили вернуться в Ивано-Франковск?

– Когда я приходил на кастинги, меня просили переходить на русский язык, потому что в основном это были русские проекты. У меня органичный украинский язык, а русский – очень смешной, хотя я мог на нем говорить, потому что мы очень долго жили в Черновцах, а это в свое время был достаточно русскоязычный город. Я помню, как нервничал перед дверью, думал, зайду на кастинг и скажу: "Здравствуйте, Ростислав Держипильский", чтобы потом стать известным. Но я подходил к двери, открывал ее и не мог произнести то "здравствуйте". Говорил: "Добрий день, Ростислав Держипільський з Косова Івано-Франківської області".

У меня интересовались, говорю ли я по-русски. Я отвечал, что очень плохо. Меня дальше спрашивали: "А почему? Вы не хотите?". Я не мог им сказать, что мои "бандеры" в горах меня проклянут, если услышат, что я говорю на языке агрессора – того, кто приходил в 1940-1950-х годах, изгонял, уничтожал, убивал, насиловал. Я бы их предал! Я все это знал, потому что мой дедушка был "бандеровцем", и в 1949 году, когда моей маме было девять месяцев, их выселили. Мне страшно представить, что творилось с моей бабушкой, которая вынуждена была оставить младенца чужим людям, потому что понимала, что она не выживет в тех вагонах... Я понимал, что не могу себе позволить пойти на предательство.

Я прожил три года в Киеве, это был замечательный период, потому что я работал в театре Дмитрия Богомазова, которого считаю своим вторым учителем. То есть в профессиональном плане мне это дало очень много, как и общение. Но столица тогда была почти тотально русскоязычная и русифицированная, и я понимал, что ничего не смогу сделать. Оно меня разрушало изнутри, поэтому я сознательно уехал из Киева.

– Только за этот год произошло несколько громких скандалов с вашими коллегами – Андрей Белоус, Константин Темляк, Виктор Розовый, которых обвиняли в харассменте, домашнем и сексуальном насилии. Как вы относитесь к таким историям?

– Я пытаюсь подобрать слова, потому что тут шаг вправо, шаг влево – и приехал, как говорится (улыбается). Как по мне, слишком много всего. Мне кажется, что так должно было случиться, потому что таким образом и разрушаются стереотипы. В любой момент все эти "плохие вещи" могут стать известными, даже через болезненные скандалы.

С другой стороны: как теперь делать замечания студентам? Это я задаю себе вопрос как преподаватель. Например, студент или студентка плохо что-то делают. Как сказать об этом, чтобы не оскорбить их достоинство? Я не хочу эмоционально играть, потому что это внутренне меня ломает и делает больно. То есть такая себе профессия.

Надо, как по мне, пытаться сохранять здравый смысл, хотя бы баланс: где есть профессия, а где это переходит в какие-то эмоциональные вещи. Те скандалы, которые были, понятно, что недопустимы, но мы должны через них пройти, потому что это перелом для общества, для нашей морали.

Моя философия такова: семейные вещи вообще не следует афишировать. Ну, я этого не люблю! Потому что очень трудно найти грань между правдой, обидой, эмоцией. Знаете, как говорят, чужая душа – это темный лес. Мы не можем знать каких-то маленьких деталей, которые могут совсем по-другому переворачивать отношение к той или иной ситуации. Не хочу говорить, что это делается ради хайпа, хотя сейчас это такая дань моде.

У меня две дочери, а дети – это такое дорогое-дорогое, ты хочешь отдать им все самое лучшее. Поэтому, наверное, надо относиться к кому-то так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе, потому что самая большая боль – когда больно твоим детям. Это инстинкт.

– Почему вы не сразу согласились на роль опрышка в фильме Олеся Санина "Довбуш"?

– Когда мне было 28 лет, у меня уже был свой курс. Мои первые ученики – Надежда Левченко, Алексей Гнатковский, Олеся Пасичняк, Галина Баранкевич, Роман Луцкий. Это мой звездный курс. Когда я стал директором театра, мне было всего 33 года. В то время я был самым молодым директором. Сейчас уже есть и младше меня. Но тогда я был совсем молодым пацаном (улыбается). Поскольку я очень ответственный за все, за что берусь, то понимал, что нечестно отношусь к своей профессии. Например, вот готовлюсь я к спектаклю, а мне говорят, что надо срочно подписать зарплату или еще какие-то проблемы! И все, я понимаю, что я директор, что я менеджер, и теперь должен это делать. Поэтому постепенно отказался от актерской профессии.

Абсолютно случайной случилась в моей жизни режиссура, потому что я не думал быть режиссером, как и директором, собственно. Но когда вышла моя дипломная работа "Сладкая Даруся", я понял, что это очень интересная история, что можно прожить не одну роль, а много. Когда режиссер фантазирует, так или иначе он сам проживает каждую роль. Потом, когда уже работаешь на сцене, все равно помогаешь актерам. И я понял, что это даже интереснее. Поэтому актерство отошло на задний план.

Когда мне позвонила Алла Самойленко, а потом и Олесь Санин, почти был сформирован каст для фильма "Довбуш". Больше всего меня убедило то, что одна из лучших кастинг-директоров, которая имеет свою позицию, крутые звездные фильмы, которая занимается моими актерами, предложила роль опрышка мне. Далее Олесь Санин – это легенда, опять же крутой режиссер. Это тоже было невероятно приятно. Но, честно вам скажу, меня убедило еще то, что эта история касается гуцулов, а это для меня святое, родное, сакральное. Я подумал, что потом себе не прощу, если откажусь. К тому же я считаю себя одним из лучших по знанию диалекта, обычаев и мог помочь, чтобы фильм о Довбуше, о гуцульщине получился крутым.

Кроме этого, одну из главных ролей играл Алексей Гнатковский – мой лучший друг, даже брат, потому что в молодости на крови породнились с ним (улыбается). Это был его дебют в фильме, и я понимал, если буду рядом, то смогу ему помочь. Так даже для этого стоит идти.

Все было неслучайным, все сработало, и я счастлив, что тоже был причастен к этому фильму.

Кроме этого, "Довбуш" дважды приходил в мою жизнь. Это такая смешная история. Еще когда в конце 90-х я жил в Киеве, то снялся в короткометражке режиссера Владимира Цивинского "Сказка о Довбуше" с Ирмой Витовской-Ванц, тогда она еще не была известной актрисой. И я там был Довбушем с рыжими волосами, в которые меня покрасили, ездил на мотоцикле и пел. Мы даже получили приз от жюри на кинофестивале "Открытая ночь". Потом был фильм режиссера Тараса Химича "Живая", где у моего героя был псевдоним "Довбуш". Получается, что и здесь фильм о Довбуше (улыбается).

– С Ирмой Витовской-Ванц вы познакомились тогда же, на съемках?

– Нет, Ирма – моя однокурсница, мы вместе учились во Львове, поэтому это дружба еще с 1994 года. Мы такие единомышленники с ней. Кроме этого, я – крестный папа ее сына.

У нас был очень крутой арт-проект "Оскар и Розовая Дама", где Ирма играла главную роль и была инициатором этого проекта, а я – режиссером. Наша задача – привлечь внимание к проблемам паллиативной помощи неизлечимо больным детям. На самом деле получился очень крутой проект. Мы объездили всю Украину, собрали очень много средств, на которые смогли открыться центры паллиативной помощи. "Оскара и Розовую Даму" признали лучшим культурным благотворительным проектом 2015 года, мы даже "Киевскую пектораль" за него получили!

Сейчас также имеем совместный проект – спектакль "Кайдашева семья" по Ивану Нечуй-Левицкому, где Ирма является соавтором концептуального решения и играет Кайдашиху.

– Как возникла необычная идея ставить спектакли на горе Поп Иван?

– Инициатором был бывший ректор Карпатского национального университета имени Василия Стефаника и мой друг Игорь Цепенда. Это его огромная заслуга, что научную обсерваторию "Белый слон" возродили. И начиная с 2021 года ко Дню Независимости Украины мы играем спектакли в самом высоком здании Украины. Это такая наша жертва.

– Ваши актеры рассказывали мне, что лучшие воспоминания у них связаны именно с гастролями на ныне оккупированных Россией территориях. Видимо, у вас тоже. Что бы вы хотели сказать зрителям, которые сегодня находятся под оккупацией?

– Хочу сказать вам, чтобы вы не теряли веру в то, что мы обязательно победим! Украина, украинский язык, украинская культура еще вернутся! Мы вас очень любим и помним, мы с вами!

Я думаю, что каждый нормальный человек понимает: украинская земля, украинская нация – это один организм. Если какая-то часть тела отрезана, то болит, ноет все тело. У меня очень болит душа, иногда это действительно физическая боль, когда я осознаю, что эта часть временно оккупированных территорий пока не с нами. Но верьте, ждите, молитесь, мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее снова быть вместе. И мы любого победим!

– Каких новинок ждать в этом театральном сезоне?

– В октябре вышла премьера спектакля режиссера Назара Панива "Дом, где говорят обломки" о том, что мы сейчас переживаем во времена войны. Он создан по мотивам произведений современного драматурга Елены Шкребтиенко "ПТСР откладывается", и я считаю, что обязательно об этом надо говорить.

Еще одной премьерой стал спектакль "Цветы под руками дьявола" – дебют в режиссуре Надежды Левченко, замечательной актрисы, заслуженной артистки Украины. Я где-то ее стимулировал в этом плане, поэтому счастлив, что наконец она все-таки на это пошла. Читки этого произведения, которые она делала, уже были на грани спектаклей, и, по моему мнению, это интересная тематика. События разворачиваются во время Второй мировой войны в Станиславе (бывшее название Ивано-Франковска), там очень много документальности. За несколько лет город находился в нескольких государствах: сначала была Польша, потом Советский Союз, немецкая оккупация, еще одна оккупация советской властью...

22 ноября ко Дню памяти жертв Голодомора состоится премьера исторической драмы "Яков" режиссера Виктории Трофименко, снявшей фильм "Братья. Последняя исповедь", где дебютировал Роман Луцкий. Я понимаю, что это очень сложная тема, но в национальные театры должны идти не только за развлекательным контекстом, а, собственно, поднимать темы из прошлого. А мы знаем, насколько голодомор повлиял на украинцев.

Также планируем спектакль "Маруся Чурай" по историческому роману Лины Костенко, где я режиссер. Это такое хрестоматийное произведение. Еще будет сказочка для наших самых маленьких зрителей – ко Дню святого Николая.

Последние годы мы сотрудничаем с зарубежными режиссерами, поэтому в этом сезоне запланировали еще поп-продукцию польского театра, чтобы наши актеры играли там, а их – у нас.

Еще есть идея, чтобы делать спектакль "Семейка Адамсов", потому что понимаем: развлекательный контент тоже должен быть.

– У вас, как всегда, много идей!

– Я всегда ставлю очень высокую планку, даже если мы ее не достигаем (улыбается).

– Вот собственно, где вы берете силы и вдохновение во время войны?

– Я, наверное, не буду оригинальным, когда скажу, что после начала полномасштабного вторжения первые полгода не мог ни читать, ни смотреть на фильмы и вообще думал, нужен ли театр как таковой. Если нужен, то что ставить? Или комедии, когда вокруг сплошная драма, или трагедии, когда их вокруг так много?

В нашем театре подвал, где ставили некоторые спектакли, превратился в бомбоубежище. Было очень много переселенцев, и мы решили сыграть только для них спектакль "Нация". Одна из зрительниц позже нам рассказала, что когда началась оккупация Бучи, она не плакала, потому что думала, как спасти семью, и не могла себе позволить никаких эмоций. Когда они неделю сидели в подвале, она тоже не плакала. Так же не пустила ни одной слезинки во время побега из Бучи, потому что "не имела права перед детьми". Когда ночью приехали в Ивано-Франковск и негде было заночевать, фактически оказались на улице, также сдерживалась. Но когда во время одной из тревог они попали в подвал драмтеатра и начался спектакль, то с первых секунд и до конца она проплакала, потому что вдруг увидела, что мир – существует, что жизнь надо жить. Она поняла силу искусства.

Театр может стать мощной терапией. В какой-то момент мы поняли, что можем не только волонтерить, но и помогать другим способом.

Конечно, дает силу семья, когда можно прийти домой и просто ни о чем не думать. Дает сил земля, замечательный коллектив, перед которым имею очень большую ответственность и благодарность. Я понимаю, что то, чего я достиг, – это прежде всего люди, которые меня окружают: и творческий состав, и администрация, и технический персонал. Как руководитель я должен быть лучшим, я должен как капитан вести корабль в этом бурном трагическом море, в котором мы сейчас оказались. И я должен быть сильным, то есть быть хорошим руководителем, режиссером, чтобы и в дальнейшем держать высокую планку коллектива, который этого заслуживает.

– Ростислав, в завершение разговора у меня к вам такой вопрос. В мире существует понятие американской мечты, ее суть известна. Если бы начали "украинскую мечту", какие смыслы в нее вложили бы вы?

– Сложный вопрос. Меня тянет на какие-то такие националистические вещи (улыбается). Я очень люблю красоту во всех ее проявлениях и измерениях. Считаю, что украинцы – это очень красивая внутренне нация. Мы сохраняем свои традиции и моральную целостность, несмотря на все беды и трагедии. Кроме этого, у нас развит индивидуализм, собственно, эту черту я бы выводил в понятие украинской мечты. Потому что индивидуализм заставляет быть не таким, как все. Если ты не такой, как все, ты можешь сделать то, что никто еще не делал. Мне нравится быть не таким, как все.

А еще мы – героическая нация, о чем сейчас доказываем всему миру. Многие нации и не догадываются, что такое героизм, как можно так бесстрашно защищать Родину.

Также считаю, что украинцы – очень талантливая нация: сколько нас не уничтожали, мы возрождались! И дальше показываем очень высокие результаты во всем: в спорте, в музыке и тому подобное.

Также мы – поющая нация, потому что когда запретили российский контент, сколько появилось разных групп! То есть это еще раз доказывает, что все делалось искусственно. Украинцы помнят свой род, свои корни, из которых можно давать миру очень много того, что, по моему мнению, многие нации уже потеряли. Как-то так вам обрисовал (улыбается).

Читайте также на OBOZ.UA интервью со звездой культового фильма "Криминальное чтиво" Марией де Медейруш – о роли украинского врача, настоящем Брюсе Уиллисе и съемках с путинистом: "В этой ужасной войне думаю об Одессе".

А еще на OBOZ.UA интервью с актером Богданом Бенюком – о воинах ВСУ, Владимире Зеленском и том, почему русскоязычных украинцев нужно называть захватчиками: "Фарион сказала правду".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!