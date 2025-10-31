Мария де Медейруш – режиссер, сценарист, одна из лучших португальских актрис. Стала известной на весь мир благодаря роли Фабьен в культовом фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Сегодня знаменитость живет в Париже и в свои 60 лет продолжает активную актерскую деятельность.

OBOZ.UA удалось эксклюзивно пообщаться со звездой и узнать, почему она променяла Голливуд на Португалию, что на съемках фильма "Криминальное чтиво" запомнилось ей больше всего и поддерживает ли она отношения с мировыми знаменитостями. Также о роли украинского врача, для которой за 15 дней ей пришлось выучить русский язык, поездке в Одессу и восхищении президентом Владимиром Зеленским и военнослужащей Яриной Черногуз – далее.

– Мария, 1994 год стал знаковым для вас – на 51-м Венецианском кинофестивале вы получили Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в фильме Терезы Виллаверде "Два брата и сестра", а культовый фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" позволил стать известной за пределами Европы. Почему вы не воспользовались бешеным успехом, чтобы закрепить статус звезды Голливуда, а вернулись в Португалию?

– На самом деле в Голливуде часто происходит так, что снимают один фильм, который имеет большой успех, например "Криминальное чтиво". Или же до него я снялась в фильме Фила Кауфмана "Генри и Джун", который также был очень обсуждаемым. И потом получаешь много предложений, но они, как правило, очень похожи на те, что ты уже сыграла, поэтому уже менее интересны.

Кроме того, тогда у меня был свой собственный проект, который очень-очень хотела реализовать, – фильм "Капитаны апреля" о португальской революции. Я работала над ним как режиссер и актриса 13 лет. Поэтому для меня было важнее снять этот фильм о войне, который был очень амбициозным и требовал много ресурсов, чем быть в Голливуде и делать менее интересные вещи. К слову, этот фильм – результат совместного производства четырех европейских стран.

– Читала, что вы познакомились с Квентином Тарантино на одном фестивале на юге Франции. Расскажите, пожалуйста, почему одну из ведущих ролей в своем фильме он доверил именно вам?

– Это правда (улыбается). Это был небольшой фестиваль независимого кино, на котором присутствовали только режиссеры, снявшие действительно независимые фильмы. Там был Квентин со своим первым фильмом "Бешеные псы". И так между нами возникла дружба, настоящая дружба киноманов (улыбается).

Через несколько месяцев я снова встретила его уже на гораздо большем фестивале в Сан-Паулу (Бразилия), где мы вместе посмотрели еще ряд фильмов. Я думаю, что все началось с той встречи, с дружбы и общей киномании. Он предложил мне поехать в Лос-Анджелес, чтобы пройти пробы для своего нового фильма, а затем также для репетиций, которых было много из-за очень насыщенных диалогов, почти как в театральных пьесах.

– Сейчас вы поддерживаете отношения с Квентином?

– Последний раз я видела его в этом году на кинофестивале в Каннах "на бегу" (улыбается). Он всегда очень веселый! Когда мы встречаемся, то очень рады друг другу, но у нас не тесные отношения.

– Что больше всего запомнилось со съемок фильма?

– Я помню очень важную деталь, которой, по моему мнению, больше никогда не было ни в одном фильме, где я снималась, – мы репетировали все сцены уже в декорациях, то есть на готовой съемочной площадке. Потому что иногда бывают репетиции, например, в офисе продюсерской компании. Вообще, я считаю, что такие репетиции не очень полезны, потому что мы не находимся в нужном пространстве, не можем двигаться и творить так, как в декорациях. Но Квентин не такой, как другие: все было отрепетировано уже в построенных декорациях. Это дало ту точность, которая позволяла потом делать выбор планов очень организованным образом.

Могу сказать, что вся эта подготовительная работа к фильму была очень точной. Кроме того, на съемках была очень хорошая атмосфера и среда. Я помню, что, когда приехала, они уже снимали, и Квентин сказал: "Ты пойдешь на съемочную площадку, да?" Я зашла и сразу заметила, что камера и вся съемочная группа были защищены пластиковым покрытием. Вдруг произошел взрыв – брызги крови разлетелись по сторонам.

– Каким остался в воспоминаниях ваш партнер Брюс Уиллис, который страдает от неизлечимой болезни?

– Я очень люблю Брюса Уиллиса. Он был замечательным коллегой. Я всегда буду помнить, как в 1994 году фильм "Криминальное чтиво" получил "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, а несколькими месяцами позже в Венеции я выиграла премию за лучшую женскую роль в фильме "Два брата и сестра". Тогда первым человеком, который мне позвонил, чтобы поздравить, был Брюс Уиллис!

Он – очень внимательный, а еще очень щедрый и милый, поэтому у меня о нем только хорошие воспоминания.

– Вашего старшего брата в фильме "Два брата и сестра" сыграл российский актер Евгений Сидихин. Известно ли вам, что сегодня он поддерживает путинский режим? (В марте 2024 года Сидихин выступил в Кемерово на мероприятии "Донбасс. Возрождение". Актер, который называл украинцев родными, вышел на сцену к российским военным под документальную хронику из так называемой "зоны СВО". – Ред.)

– Нет, я не знала! Кстати, когда мы сейчас с режиссером Терезой "продвигаем" этот фильм ("Двух братьев и сестру" в течение недели показывали в разных кинотеатрах Португалии. Мария де Медейруш вместе с португальским актером, сыгравшим младшего брата, и режиссером выступала перед началом фильма. – Ред.), то всегда спрашиваем: "А что случилось с Евгением?" Потому что мы больше никогда ничего не слышали о нем. Мы узнали, что после фильма он имел большой успех в России, стал очень известным.

– Но его лично пригласили для съемок в Португалию?

– Да. Тереза хотела именно русского актера и поехала в Москву на кастинг. Там она увидела Евгения, решила, что он должен быть моим братом, и привезла его сюда. И это забавно, потому что она всегда рассказывает, что часто присутствие актеров разных национальностей связано с копродукцией (совместным производством), а здесь вышло не так. На самом деле не было российских денег. Она просто решила, что должен быть русский актер.

Это был очень необычный способ работы, потому что я не говорила на русском, а он – на португальском. Мы должны были быть внимательными, хотя и знали текст. Надо было интуитивно реагировать и понимать, когда говорить и тому подобное. Это была интересная работа, но потом мы полностью потеряли с ним контакт.

– Поговорим о другом фильме – "Путешествие в Португалию", где вы сыграли украинского врача. Не казалось ли вам странным для роли украинки учить русский язык? Кстати, трудно ли было его выучить?

– Сержио Трифо, режиссер фильма, перед тем, в 2007 году, снял очень хороший документальный фильм – "Лиссабонцы", где рассказывал о больших волнах иммиграции во время строительства Expo 98 (всемирная выставка, которая несколько месяцев проходила в Лиссабоне. – Ред.). Поэтому прибыло много африканцев, бразильцев и, кажется, около 400 тысяч украинцев. Для страны с населением 10 миллионов [Португалии] это значительное количество.

Сержио много снимал: все эти общины чрезвычайных, действительно замечательных украинцев. Он снимал их на пляже, брал у них комментарии, это было очень интересно. История "Путешествия в Португалию", которую Сержио снял в 2010 году, полностью правдива. Моя героиня была украинским врачом, замужем за сенегальским врачом, и то, что она пережила в аэропорту, является полной правдой. Да, она русскоязычная украинка.

Я не говорю на русском. Вообще-то, я очень избалована в том плане, что поскольку говорю на шести языках, то всегда привыкла все понимать. И мне обидно, когда чего-то не знаю. Сержио, как и Тереза, мой друг детства. Я думаю, только друзья детства просят нас о самых сложных вещах (улыбается). Потому что сначала он сказал мне: "Чтобы сыграть эту роль, ты должна действительно выучить русский!" Я согласилась и попросила у него на это хотя бы год времени, ну полгода! Он был не против. Но в какой-то момент неожиданно сказал, что у меня есть всего 15 дней на изучение русского! Я была поражена, ведь это невозможно! Но он нашел для меня очень профессионального репетитора, которая была переводчиком, переводила Достоевского и других русских авторов на португальский язык. Она была замечательная, и мы интенсивно работали в течение 15 дней.

Весь фильм построен вокруг этого персонажа – фантастической женщины. Как это так?! В аэропорту полиция, думая, что делает добро и соблюдает правила, на самом деле разрушает жизни людей! И все это из-за предубеждений! Фильм очень сильный, один из любимых в моей карьере. Когда картина уже была готова, нас пригласили на Одесский кинофестиваль.

Я очень боялась ехать, потому что думала, что там меня разоблачат, увидят, что я плохо говорю по-русски. Но нет, люди не смеялись надо мной. Нас очень хорошо приняли в Одессе, я завела там друзей и влюбилась в этот город!

На самом деле в этой ужасной войне я очень часто думаю об Одессе. Я считаю ее настоящей жемчужиной. А еще это город, который оставил след в истории кино, и думать, что все это разрушают, – что-то ужасное...

– Как-то я разговаривала с Сержио об этом фильме, и он мне сказал, мол, вы играли украинку, но не знали, что разговаривали на русском...

– Он пошутил. Конечно, я знала.

– Сейчас в Португалии ситуация кардинально другая, чем в 1998 году, из-за чего слишком много эмигрантов...

– Это действительно сложно, но мы, португальцы, также всегда были иммигрантами. То есть мы – люди, которые понимают, что такое поселяться в другой стране, чтобы жить лучше или чтобы просто выжить. Это часть нашей истории. И мы должны быть последовательными в этом, потому что, когда мы приезжаем в некоторые страны, например в Швейцарию или Люксембург, практически половина населения там говорит на португальском.

Я не придаю чрезмерного значения границам. Без сомнения, очень важно защищать культуру, но после того, как мы путешествуем, планета становится нашей. Она наша, чтобы мы могли ее защищать. А мы делаем все наоборот – устанавливаем границы и разрушаем. Я считаю, что нам помогло бы, если бы мы думали обо всей планете как о нашей и о том, как защитить этот рай.

– Ваша сестра председатель палаты района, в котором я проживаю. Обсуждаете ли вы политику в семье?

– В целом в вопросах политики и общества я учусь у нее, потому что живу в Париже. Поэтому часто именно благодаря ей я узнаю о том, что происходит в Португалии, более подробно.

– Когда вы поняли, что хотите быть актрисой?

– Через несколько месяцев после моего рождения мы с семьей переехали из Лиссабона в Вену, где прожили около 10 лет. Мой отец – классический музыкант, учился в Академии в Вене, поэтому остался там жить и работать. Затем он стал культурным атташе в португальском посольстве. Но после революции мы с мамой вернулись в Португалию (речь идет о Революции гвоздик – военный переворот левых офицеров 25 апреля 1974 года, который сверг авторитарный режим Нового Государства в Лиссабоне. – Ред.).

Я всегда стремилась к искусству. Я была из тех детей, которые всегда, всегда рисуют (улыбается). Все думали, что я займусь изобразительным искусством. Но как-то покойный португальский режиссер Жоао Сезар Монтейру, который был хорошим другом моей матери и известен своим безумием, решил сделать меня главной героиней своего очень красивого фильма "Сильвестре". Так я в 15 лет попала в актерскую профессию.

Этот фильм стал для меня настоящим открытием кинематографа. Я никогда даже не мечтала сниматься, не была частью этого всего, но получила большое удовольствие от того опыта не только как актриса, но и от всего технического аспекта. Я была очарована, потому что всегда очень любила "кадрирование", изображение и тому подобное. Можно сказать, это и определило мою профессию. И именно такие встречи повлияли на мою жизнь и карьеру, то есть это не было заранее запланированным. Хотя потом я приехала в Париж, начала изучать философию в университете Сорбонны, а позже поступила в театральную школу, потому что прошла конкурс, на который даже не надеялась поступить.

– Какова ваша жизнь сегодня?

– Я живу в Париже уже много лет вместе со своими дочерьми, имеем двойное гражданство. Как и многие португальцы в мире, мы путешествуем туда-сюда и накапливаем эти культуры. Но что я хочу вам рассказать: две недели назад, перед тем, как приехать в Португалию, я была в Театре де ля Вилль – одном из важнейших театров в центре Парижа. Меня пригласили на чтение поэзии украинской военнослужащей Ярины Черногуз. Я познакомилась с ней и была очень впечатлена! Это действительно великая поэтесса. Для меня она – воплощение чрезвычайного достоинства и сопротивления. Это, безусловно, отсылка ко всем, кто придерживается человеческих ценностей в мире.

– Что вам еще известно об украинской культуре?

– К сожалению, я мало что знаю. Я прочитала только одну украинскую книгу – писателя Андрея Куркова "Форель а la нежность". Она мне очень понравилась, держу ее дома. Теперь я познакомилась с Яриной и стала ее большой поклонницей.

– Вы выглядите потрясающе. В чем ваш секрет?

– Постоянно путешествовать по миру с большим количеством чемоданов (улыбается).

– Может, придерживаетесь определенных диет?

– Нет, на самом деле мои друзья знают меня как человека, который всегда голоден! (смеется)

– Помню, как-то после спектакля вы спрашивали, остались ли еще паштел-де-ната (популярный португальский десерт из слоеного теста с начинкой из заварного крема).

– Я хочу паштел-де-ната! Да я просто хочу есть (смеется)! То есть я не сижу на диете, но в спешке я часто забываю поесть и вспоминаю об этом только тогда, когда уже умираю с голоду!

– Какое ваше любимое португальское блюдо?

– Мне нравится бакаляу-а-браш (изготовленное из кусочков засоленной трески, лука и тонко нарезанного жареного картофеля, размером со спичку, все приготовлено с яйцами. Обычно ее гарнируют маслинами и посыпают свежей петрушкой. – Ред.), а еще рыба из Атлантики, которую здесь готовят на гриле, также очень мне нравится.

– А французское?

– Их сыры.

– А из украинской кухни что-то запомнилось?

– Мы очень хорошо ели в Одессе! Помню салаты, вкусный свежий сыр.

– Мария, я вам искренне благодарна за это интервью. В завершение нашего разговора что бы вы хотели пожелать украинцам?

– Я в восторге от украинцев! Также я очень восхищаюсь президентом Владимиром Зеленским. Он в прошлом был актером, а это доказывает абсурдность всех предубеждений относительно представителей этой профессии как о "легкомысленных людях".

Владимир Зеленский является абсолютно героической фигурой и, как по мне, одним из самых выдающихся руководителей государств. Он, Ярина Черногуз, другие украинцы вызывают у меня уважение, потому что в их сопротивлении есть достоинство, которое, по моему мнению, должно быть для нас примером.

Я хочу крепко обнять читателей OBOZ.UA и пожелать им всего наилучшего, мира и единства всем, кто держится за жизнь и свободу!

