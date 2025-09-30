'Вы не знали, что наше государство называется Украина?' Олеся Пасичняк – о Верке Сердючке и русском языке, поездке в Крым и конфузе с Людмилой Янукович

Заслуженная артистка Украины Олеся Пасичняк во время спектакля "Гуцульське весілє", билеты на который разлетаются с бешеным успехом, с первых минут привлекает к себе внимание и завораживает своим пением. Однако не все знают, что за ярким образом актрисы Ивано-Франковского драмтеатра скрывается хрупкая глубокая личность.

В откровенном интервью OBOZ.UA Олеся Пасичняк раскрыла, почему не снимается в кино, вспомнила вещие слова покойного критика Олега Вергелиса и призналась, за что больше всего уважает актера Алексея Гнатковского. Также артистка вспомнила странный разговор с женой четвертого президента Украины Виктора Януковича, рассказала, как борется с русским языком в Ивано-Франковске и почему в войне считает виновными не только россиян.

– Олеся, я слышала отзывы от зрителей, которые были на самых популярных спектаклях Ивано-Франковского драмтеатра – "Гуцулка Ксеня" и "Гуцульське весілє", что импровизации актера Алексея Гнатковского очень затягивают продолжительность спектаклей. По собственному опыту скажу, что "Гуцульське весілє" смотрела на одном дыхании и даже не заметила, как прошло почти четыре часа. Как вы относитесь к затягиванию спектаклей? Не устаете ли вы от этого?

– Конечно, все любит меру, даже иногда коллеги нервничают, что слишком долго. Но Алексей действительно приобрел популярность и зрители приходят на него. Женская половина человечества себя не сдерживает, они провоцируют его из зала, конечно, что он должен отвечать. И это тоже отнимает наше актерское время. Ведь это не моноспектакль Алексея, и у кого меньше времени на сцене – приходится иногда быстрее сыграть, уже не импровизировать. А когда у тебя прописана роль в нескольких эпизодах, то бывает сложно, потому что ты выходишь, "выключаешься", проходит много времени, тогда снова должен "включаться".

Спектакль "Гуцулка Ксеня", например, акцентирован не на гуцулке Ксене, а на вуйке Иване, которого играет Алексей Гнатковский, который является проводником этого спектакля. Он очень колоритный и классный. Но, конечно, что у нас тоже должно быть зафиксировано время продолжительности спектакля, потому что от тебя зависят партнеры. Но на это есть режиссер, который должен сесть в зале и сказать, чего много, чего мало. Но это также и замысел такой – как на стендапе больше работать.

– Мне как франковчанке очень приятно, что местные актеры наконец получают заслуженную народную славу и такие известные интервьюерки, как Маша Ефросинина, приглашают Алексея Гнатковского к себе на интервью...

– Мне также очень приятно (улыбается). Я Алексея уважаю и люблю. Он очень хороший, прежде всего как человек, а еще образованный, хорошо владеет английским языком. Это дало ему огромный опыт и шанс для того, чтобы он стал действительно честно и справедливо успешным. Знаете, это показатель молодого интеллектуального человека. Я действительно за него искренне радуюсь и горжусь им, как братом. Даже то, как он импровизирует, – это же непросто делать! Для этого должен быть высокого уровня интеллект. Наша нация должна гордиться, что у нас есть такие люди.

– Чем вы объясняете себе такой театральный ажиотаж?

– Я считаю, что поскольку идет война, людям некуда пойти, нет массовых собраний, нет свадеб, таких масштабных, к которым наш народ привык. И именно театр остается таким пьедесталом, куда люди приходят за духовностью, за культурой, чему-то научиться и отвлечься от войны. Это очень хорошо на самом деле, что человеческое сознание стало другим, и именно такие спектакли, как "Гуцульське весілє" или "Гуцулка Ксеня", дают возможность немного расслабиться.

– Почему вас можно увидеть только на сцене театра? Вы не хотите сниматься в кино?

– Давайте, как говорится, let me introduce myself (улыбается). Когда-то перед поступлением в институт на театральное отделение самой большой моей мечтой было стать пилотом. Но для этого нужно было ехать в Харьков, а папа меня не отпустил так далеко. Поэтому теперь моя мечта – разве что сыграть что-то связанное с самолетами, возможно, это был бы моноспектакль.

Я всю жизнь занималась вокалом, я больше концертировала, ведь чтобы сниматься, нужно поехать на кастинг в Киев, выделить на это время. У меня есть на эту тему незакрытый гештальт. Я бы хотела сняться в каком-то фильме, но чтобы это не было что-то вроде "Золушки", а что-то историческое, военное. Я бы хотела сыграть в таком фильме, который мне в первую очередь принесет удовольствие. Кстати, вы уже второй человек, который меня об этом спрашивает (улыбается), поэтому я задумаюсь над этим. Ведь я когда-то имела опыт эпизодических ролей, например, снялась в одной серии комедийного сериала "Виталька". Также с Алексеем Гнатковским имели несколько совместных проб. Режиссер Олесь Санин предлагал мне сняться в роли Марички в историческом фильме "Довбуш", но из-за татуажа бровей я не подошла (улыбается). Я озвучивала некоторые эпизоды в этом фильме, которые, к сожалению, не получились.

– Говорят, нельзя у актеров спрашивать об их любимой работе.

– За все годы я сыграла очень много ролей: от лирических и до характерных, они все – как мои дети, очень трудно выбрать. Когда меня привлекают в новую постановку, я каждую роль хочу сделать не похожей на другую. Потому что у каждого актера или актрисы за годы работы тоже появляются определенные штампы. Это уже такая наработка. Но мне самой должно быть интересно что-то другое сыграть, не присущее мне. Я уже себя не представляю без творчества, день-два побуду в быту, отдохну, сделаю все, что касается меня как женщины, мамы или дочери, и все, должна что-то читать или где-то выходить (улыбается).

Во время войны зрителям хочется больше посмеяться, потому что и так есть над чем задумываться. Как говорят, землю кровь точит, потому естественно, что нам не до смеха. В каком бы мы состоянии ни были, где бы мы что не играли, человек до конца на 100%, как раньше, никогда не сможет расслабиться. Это я даю гарантию.

Спектакль "Волчица" по новелле писательницы Ольги Кобылянской сложный в том плане, что мне надо несколько секунд, чтобы выйти из роли в конце спектакля. Он психологически немного для меня тяжелый.

– Это правда, что покойный критик Олег Вергелис хотел, чтобы главную роль в спектакле "Волчица" сыграли именно вы?

– Да, это было очень странно... За неделю до его смерти у нас должна была быть премьера спектакля "В джазе только девушки", который ставил режиссер Назар Панив. Во время репетиции заместитель литературной части сказала, что звонит Олег и хочет со мной пообщаться. Он мне тогда сказал: "Пусть спектакль "Волчица" ставит кто хочет, но я считаю, что его должна сыграть только ты, Олеся! Это мое пожелание!". Это были как последние вещие слова. Потому что после этого разговора менее чем через неделю его не стало.

Я даже не догадывалась, что Олег Вергелис был при смерти. Он мне много вещей еще говорил, например, о Марии Заньковецкой, Квитке Цисык, поскольку я очень хорошо пою.

Мне, конечно, неприятно было говорить Назару Паниву о самой себе. Но это же не была преддоговоренность или еще что-то, потому что я такое не люблю, я никогда не выпрашивала ничего. Не всегда все поверят, подумают, мол, теперь его нет, ты можешь себе говорить что хочешь. Но я считаю, что Олег Вергелис на небесах на нас смотрит, следит и критикует. Он так поверил в меня! Не знаю, справилась ли я на 100%, но, думаю, что хотя бы на 50% у меня получилось.

– По вашему мнению, между актерами преобладает больше дружба или конкуренция?

– Мы вообще все конкуренты, ведь творческие люди амбициозные (улыбается), но в любом случае мы не враги. Я всегда за здоровую конкуренцию. Поскольку наш творческий отец – Ростислав Держипильский, мы были не просто как одногруппники, а как семья.

То есть эта конкуренция нормальная, наоборот – друг к другу нужно тянуться. Если говорить о звании, заслуженный или народный артист Украины, то я считаю, что это нужно не для того, чтобы на стену прибить грамоту или медаль поставить под стеклом и ходить с короной на голове. Государство должно давать звание художникам, которые могут еще что-то сделать в будущем для Украины – для культуры, для истории, для развития; и потом передать это молодому поколению.

– Вы, как и ваша коллега Надежда Левченко, стали мамой в студенческие годы. Как удалось совмещать работу и материнство?

– Мне очень помогали мои родители, потому что заочной формы обучения тогда не было. Знаете, на самом деле очень тяжело: какими бы ни были бабушка с дедушкой, но ребенок хочет маму. Моему старшему сыну в октябре будет 20 лет, младшей дочери – шесть. Они гордятся мной, хотят, чтобы меня было видно на каждом шагу. То есть умом все понимают, но все равно хотят маму...

И я в шутку говорю, что я "творчески контуженная" (улыбается). Еще с того времени, когда только начинали с Ростиславом Любомировичем. Мы не шли за деньгами, мы шли за идеей, и никого не интересовало, есть ли у тебя что-то дома дать поесть.

Я была дважды в Чернобыле и свой юбилей праздновала в Припяти, где мы играли спектакль "Нация". Тогда даже мои родные этого не понимали до конца, потому что на тот момент у меня был маленький ребенок на грудном вскармливании. Но если ты не будешь настолько любить, фанатеть от своей профессии, ничего хорошего из этого не получится. Рано или поздно придется завершить. Я откровенный человек, не скажу, что прямолинейный, потому что, конечно, имеются культура и воспитание, но иногда я удивляюсь некоторым молодым актерам. Ведь настоящий актер, какой бы ни был воспитанный, какой бы ни был культурный, из какой бы среды не пришел, должен быть как холерик. Потому что ты не можешь быть флегматиком – ты на сцене должен жить. Как говорил Олег Вергелис: "Актер должен уметь отпустить себя и дурачиться на сцене".

– В 2010 году на Всеукраинском конкурсе чтецов им. Леси Украинки в Ялте вы получили гран-при. Что вам тогда запомнилось больше всего?

– Упоминание о Крыме – это больной вопрос для каждого сознательного украинца...

Мне позвонил Ростислав Любомирович и сказал, что отправляет меня от театра на профессиональный конкурс чтецов в Ялту. Я не являюсь по природе чтецом, но он сказал, чтобы я ехала, заодно еще и море увижу. Он такой с юмором человек (улыбается).

Я там жила неделю и вспоминаю такой случай: мы с двумя другими актрисами уже выходили из магазина, как из-за прилавка вышли продавщицы и на русском попросили нас поговорить с ними на украинском языке, которого давно не слышали! Им безразлично тогда было на магазин, мы минут 15 с ними общались. И вы знаете, мне хотелось плакать. Это насколько было трогательно, что думалось: а почему так?

Когда я выиграла гран-при, ко мне подошел председатель жюри, который был директором или художественным руководителем в ялтинском театре, и предложил остаться у них, мол, плохо не будет. Я отказала, поехала домой, потому что я понимала, что в порыве можно было остаться, но смогла бы я себя там реализовать со своим украинским менталитетом? Сейчас ни о чем не жалею.

– Какими остались в ваших воспоминаниях гастроли с театром в восточных регионах Украины?

– На самом деле там очень хорошие люди. Я человек интуитивный, по интуиции с детства живу. Не хочется обижать политиков, но те люди не знали, что украинское – это модно. Им диктовали, и они считали, что русский язык – это классно!

Когда мы были со спектаклем "Нация" в Донецке при президенте Януковиче, на нем присутствовала его жена Людмила. В конце спектакля у меня есть такая фраза, во время которой я имею право выбрать кого-то из зала, подойти и сказать: "Хоть ты мне не дочь, но мы все здесь родня". И на экране высвечивается "Нация". Так случилось, что я подошла к первой леди. Может, это стыдно, а может, и нет, но я не знала, что это она, хотя и стояли на входе военные с собаками. Услышала, как все зашевелилось, и подумала, что я что-то сделала не так.

После спектакля был фуршет в узком кругу, так она говорила: "Боже, как эта девочка хорошо сказала все. Это же нас убивали, да?" То есть она даже не поняла... А там ситуация об уповцах (члены УПА), которые сдавали КГБистов, вот это все. Потом у нее брали интервью, и этот момент удалили, потому что было невыгодно, чтобы первая леди похвалила запад Украины. Одно противоречило другому...

Вообще такое впечатление складывалось, что люди там темные в политике, в истории и в культуре и что делалось намеренно все, чтобы нас разъединить.

Помню, как привезли деток на коляду к нам в Ивано-Франковск, и наша администрация попросила поколядовать вместе с ними. Так мы с Галей Баранкевич объясняли им час, что такое коляда, как у нас это происходит, о традициях. Хотя вертеп пришел к нам с востока... Почему это там вымерло и кто это допустил? Опять же, мы все допустили. Знаете, здесь не надо обвинять только "соседей", а дальше работать.

Я бы хотела сделать творческий вечер, некий спектакль-концерт – вытянуть из каждого региона Украины аутентичную песню и под нее подобрать драматургию. Я была во многих местах страны, если не с театром, то с концертом, и у меня болит душа за свою Родину. У нас настолько красивое государство! Мы такие богатые люди, но... как будто обречены. Только, не дай Бог, на поражение.

– Какая песня может вызвать у вас слезы?

– Я не могу сказать, потому что как меломанке мне нравится все, что связано с музыкой, даже рок слушаю. Но есть одна гуцульская колыбельная, которая сейчас очень актуальна. Это очень сильная песня, и таких песен много на самом деле. Я была на похоронах одного военного, которого хоронила мама. Очень тяжело это все происходит. Я все пропускаю через себя....Мне трудно об этом говорить, потому что я мама, и когда вижу, что люди гибнут, гибнут и гибнут... А мы говорим: "Только на Бога надежда".

Люди где-то не понимают этого, начинают ссориться, разъединяться, врать. Наш сосед очень хорошо годами разрабатывал стратегию и писал сценарий, все знали, что украинцев никогда не сломить духом. Сейчас я сама сомневаюсь, так ли это. Потому что нет единства, а когда нет единства, не будет поддержки друг друга, и неизвестно, сможем ли мы удержать это все, что мы имеем на этом этапе. Потому что когда мама колышет колыбель, поет ребенку колыбельную, а потом, извините, поет ее уже над гробом... И люди, видя это, становятся черствыми, их ничего не останавливает... Не останавливает слушать российскую музыку, не останавливает дальше это все поддерживать...

– Периодически украинские артисты попадают в скандалы из-за исполнения песен на русском. Например, Верка Сердючка, которую не оштрафовали за это, потому что... законом не предусмотрено.

– Наши артисты делают большую ошибку: пели на русском, чтобы получить популярность, а сейчас "прикрываются" украинским. Но искренне ли это все? Я считаю, что у нас земля насколько богата, что ты обязан петь на украинском, независимо от того, есть война или ее нет! Это наша национальность, наш язык, наша духовность, наша история и культура!

Например, когда мы приедем в Англию или США, нас не возьмут с украинской песней. Тебя послушают разве что аутентично, как бы круто ты ни пел. Потому что для них их лучшее. Так почему мы скачем до сих пор под русскую музыку? И наши люди покупают билеты за огромные деньги, идут на якобы (чтобы не было претензий) украинский концерт! Но на самом деле где вы все были до этого времени? Вы не знали, что наше государство называется Украина и что язык здесь – украинский?

Я не хочу никого обижать – каждому свое. Возвращаясь к съемкам фильмов: когда были кастинги, нашим актерам говорили: "Почему вы не учите русский? Как вы хотите сниматься?" А потом те же продюсеры били себя в грудь и говорили, что они первые волонтеры! Слава Богу, мы еще не все вымерли, кое-что можем напомнить. И как ты потом на этого человека смотришь? Нет, конечно, если это сознание – это очень хорошо, но этого почему-то не было во времена АТО, когда все началось. Вообще я человек аполитичный, но не равнодушный к Украине. Я была в разных ситуациях, однако убеждена: всегда должны оставаться человечность, понимание и интеллект. Вот тогда у нас все получится.

– Что вы думаете о том, когда родители включают детям российские мультики и продолжают общаться с ними на русском языке?

– Мы столкнулись с проблемой, когда детей зомбируют российскими мультиками, российскими тиктоками – моего ребенка, в частности. Я блокирую это все на YouTube, но оно все равно проскакивает. У нас из-за этого ссоры. Моя мама даже говорит, что это воспитание не по Сухомлинскому (Василий Сухомлинский – известный украинский педагог. Его подход характеризовался гуманизмом, вниманием к личности ребенка, развитием его творческого потенциала и моральных качеств. Отход от этих принципов может выражаться в формальном подходе к воспитанию, сосредоточении на обучении, а не на воспитании, игнорировании индивидуальных потребностей ребенка или применении авторитарных методов. – Ред.). А во мне, знаете, все бурлит! Потому что придешь на площадку – а там много детей говорят на русском языке, и моя дочь, как губка, поймает то слово и пытается применять в семье. Делаю замечания, прошу не играть с ними, а то так – как если бы меда дали! Она должна играть с русскоязычными детьми и все! А они еще тут, как говорят у нас в народе, начинают старшевать: "Ты не так делаешь!" И на каждом шагу такое! Я даже иногда пью успокоительные из-за этого всего.

Наши люди не поддерживают меня относительно замечаний русскоязычным детям. Они просто забирают своего ребенка и уходят. Не все переселенцы сознательные. Есть такие, которые действительно понимают, что это неправильно, и стараются, но в основном или в саду, или в школе, или на площадке создается впечатление, что не они к нам пришли, а мы к ним. Наших детей отодвигают на задний план!

Извините, что я так эмоционально говорю, но мне болит этот вопрос! Для чего наши люди погибли? Надо было сразу сдаться, не бороться за страну! Меня, например, недавно спросили: "А зачем молиться?" У каждого есть свое вероисповедание или христианские намерения. Если я своего ребенка учу молиться утром и вечером, то от такой фразы, еще и на русском, я становлюсь волчицей! Мне хочется убивать! Почему мне на моей земле могут задавать такой вопрос?!

– В одном из ваших интервью вы когда-то говорили, что мечтали спеть с Олегом Винником. С кем хотели записать песню сегодня?

– Я не могу понять артистов, которые получили популярность здесь, а потом уехали и поют в других странах, как те кочевники. Но ведь вам это государство дало успех! Как говорит Алексей Гнатковский: "Пожертвуйте чем-то!".

Сейчас очень модно перепевать песни, поэтому я бы хотела спеть с Василием Зинкевичем. Для меня он – недосягаемая звезда, наша живая история! Дай Бог, чтобы еще много лет мы могли наслаждаться его песнями.

– На YouTube передовые позиции занимают песни, созданные искусственным интеллектом. Как певица что вы об этом думаете?

– Если это касается творчества, то можно, ведь есть технические актеры, технические певцы. Искусственный интеллект может быть как хороший репетитор, но это не то, что спето или создано вживую. Потому что когда композитор пишет песню, он знает, как рассказать о ней. Он же не делает техническую работу – работает душа. Или проникся какой-то ситуацией и на ту тему написал песню. Если бы Ивасюку когда-то сказали, мол, ничего не пиши, за тебя все напишет искусственный интеллект, то не знаю, получились бы такие хиты, как "Червона рута" или "Стожары", настолько душевными.

То же самое в драматургии. Например, в нашем спектакле "Наталка-Полтавка" тексты частично тоже переделывали с помощью ИИ, интерпретировали под рок-мюзикл. С этим можно поиграть, потому что это быстрее, это проще.

Как-то у нас ставил спектакль "Дом Кихот" режиссер Михай Тарнас, который родом из Молдовы, но живет во Франции. Он рассказывал, что там создали робота-человека. Тот имеет адвоката, который... подал в суд на человека и судится с ним за то, что человек его [робота] оскорбил! Мало того, что и так врагов имеем, так еще и создали роботов, которые нас начнут уничтожать.

С одной стороны, классно, что идем в ногу со временем такими темпами, но в то же время это все отражается на здоровье и психике. Люди, которые когда-то жили без этого всего, имели большую связь с природой.

