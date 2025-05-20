Победительница 'Холостяка 13' Инна Белень после разрыва с 'Тереном' впервые засветила лицо нового бойфренда. Фото

Победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень поделилась с поклонниками фотографией со своим новым избранником. Роман волонтер закрутила через несколько месяцев после громкого разрыва с главным героем романтического проекта Александром "Тереном" Будько и сначала скрывала лицо бойфренда от общественности, однако теперь решила показать его.

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Романтическим кадром с любимым предпринимательница поделилась на личной странице в Instagram. Пара позировала перед зеркалом, нежно обнимая друг друга.

Инна Белень нарядилась в черные джинсы и топ с глубоким декольте, которые скомбинировала с рубашкой в клетку. Ее кавалер отдал предпочтение повседневному образу, где соединил темные брюки, свитер и кепку. На обнародованном фото можно заметить, что избранник волонтера значительно выше ее.

Стоит отметить, что в начале мая бизнесвумен уже делилась снимком с избранником. Однако тогда Белень показала лишь, как держит бойфренда за руку, а кадр дополнила голубым сердечком. Да и в целом в последнее время в соцсетях волонтера появилось все больше романтических постов. Так, например, в конце марта она обнародовала эмоциональное признание, которое звучало как послание к любимому: "Тебя терять не хочу, расстояния между нами не хочу, переставать общаться с тобой не хочу, холода от тебя не хочу, ссориться с тобой не хочу, огорчать тебя не хочу".

Напомним: Инна Белень и Александр Будько официально объявили о завершении отношений ровно через месяц после выхода последнего выпуска шоу "Холостяк 13". Тогда они отмечали, что имели искренние чувства друг к другу, но решили дальше строить свои жизни отдельно. Однако мирно поставить точку в романе экс-паре не получилось. После новости о расставании "Терен" начал получать большое количество негативных сообщений с оскорблениями и проклятиями от подписчиков волонтера. Ветеран российско-украинской войны не промолчал, а довольно эмоционально ответил всем хейтерам, используя нецензурную лексику. Тогда Белень стала на защиту фанатов и назвала их "лучшими людьми".

Позже волонтер решила раскрыть истинную причину разрыва с "Тереном". Сначала предпринимательница говорила: они с Александром Будько просто не сошлись характерами. Однако со временем Белень заявила, что их отношения завершились на болезненной ноте, а она не чувствовала уважения к себе со стороны экс-избранника.

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