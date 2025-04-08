Победительница 'Холостяка 13' отреагировала на 'новый роман' бывшего 'Терена' и объяснила, почему разошлась с ним на плохой ноте

После волны слухов о возможном романе между героем "Холостяка 13" Александром "Тереном" Будько и блогером Еленой Мандзюк, в сети появилась реакция главной победительницы шоу Инны Белень. Бывшая избранница ветерана войны откровенно прокомментировала, почему их отношения завершились, и были ли у них серьезные конфликты.

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Инна Белень, ранее воздерживавшаяся от публичных комментариев, впервые рассказала, что произошло между ней и "Тереном" на самом деле. В коротком интервью "Ранку у великому міст" она призналась, что их отношения завершились не просто тихо, а на мучительной и неприятной ноте.

"Мы с Александром не общаемся и не следим друг за другом. "Из глаз долой и из сердца вон". Разошлись не на хорошей ноте, вообще не на хорошей. Я не почувствовала уважения к себе вообще, поэтому лучше пусть так", – рассказала победительница шоу.

Почти сразу после заявления о разрыве в сети вспыхнули новые слухи – мол, у "Терена" уже новая любовь. Причиной стал отдых на Кипре, где он активно проводил время с блогером Еленой Мандзюк. Оба известны своей волонтерской деятельностью и общим участием в благотворительных проектах. Пользователи соцсетей мгновенно приписали им романтические отношения, намекая на "быстрое развитие событий".

Однако Елена Мандзюк поспешила развеять все догадки. В своем Instagram она заявила: "Люблю сильно "Терена" как своего друга. Сейчас мы вообще видимся каждый день в отпуске. Вчера Саша рассказал об окончании своих отношений. Мне очень жаль, что так много зрителей отрицательно к нему настроены. Тем более, я знаю, через что он проходит. Но только его выбор, делиться этим или нет. И вообще у меня есть личная жизнь и мужчина, с которым я хочу строить отношения".

Сам Александр "Терен" также не оставил слухи без ответа. Ветеран войны и общественный деятель обратился к подписчикам в своем Instagram: "Я не состою ни с кем в отношениях, у меня нет девушки, жены или любовницы. Я поехал отдохнуть, забыться и писать книгу. Оставьте меня в покое хотя бы где-то! Не приписывайте мне всех женщин, которых рядом видите, у меня есть друзья и подруги. Моя медийность не означает, что у меня можно бросаться дерьмом и пытаться испортить жизнь своими выдумками!"

Относительно того, общался ли "Терен" с Мандзюк еще во время отношений с Инной, она прокомментировала сдержанно: "Это лучше спрашивать у Александра. Я не замечала какой-то тесности между ними. У него очень насыщенный график, он часто был не в Киеве. Я не контролировала его – и не собиралась. Если что-то и было, то это уже на его совести".

Ранее OBOZ.UA писал, что Инна Белень намекнула на новую влюбленность и примерила свадебное платье спустя два месяца после разрыва с "Тереном". Своего избранника она не раскрывает.

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