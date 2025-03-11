Победительница 'Холостяка' впервые назвала причину расставания с 'Тереном'

Победительница популярного реалити-шоу "Холостяк 13" и волонтер Инна Белень впервые открыто прокомментировала причины разрыва отношений с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. В своем обращении она подчеркнула, что сейчас они совсем не общаются, ведь для нее коммуникация – это взаимный обмен, а не выгода.

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Жизненным опытом она поделилась в Instagram. По словам Инны Белень, у нее с "Тереном" просто не сошлись характеры, что и стало причиной разрыва.

"Мы не общаемся вообще. Общение это о взаимообмене, а не выгоде. Скажу, что не сошлись характерами. Я не жалею ни о чем, я была счастлива и жива, я испытывала эмоции, у меня были чувства поэтому все так, как должно было быть", – поделилась девушка.

Ранее Белень уже высказывалась по поводу отношений с "Тереном" в интервью "Люкс ФМ", отмечая, что ее ожидания не оправдались. Она говорила, что снова обожглась в выборе мужчины и стремилась к отношениям, в которых не пришлось бы уступать собственные принципы. Также девушка рассказала, что еще во время шоу представляла себе идеальный сценарий будущего: свадьбу, дом и детей. Однако реальность оказалась совсем другой.

"Я бы хотела подвести черту и рассказать почему. Но из того уважения, что было у нас с Сашей, в частности на проекте, хотя он эту черту давно уже пересек. Я не буду спускаться и для громких заголовков говорить, почему мы расстались. Я просто хочу, чтобы с этого момента мое имя не звучало рядом с ним, чтобы наши дороги шли отдельно друг от друга, чтобы нас больше не связывали. Все!", – говорила она.

Напомним, что послефинальная часть "Холостяка 13" вызвала множество обсуждений среди зрителей. Инна Белень и "Терен" казались счастливыми, однако уже через месяц после завершения шоу стало известно, что их отношения не сложились. Однако произошло расставание достаточно громко. Почти сразу после объявления новости подписчики Белень набросились на ветерана с угрозами и обвинениями. Тогда "Терен" с руганью к ним обратился.

"От*битесь от меня", – написал он.

Волонтер вступилась за своих подписчиков и назвала их лучшими людьми. Девушка не выдержала и публично наругала экс-бойфренда. Между ними произошла небольшая ссора.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница "Холостяка" рассказала об ухаживании мужчин после расставания с "Тереном". Волонтер призналась, что после участия в проекте к ней несколько раз проявляли внимание медийные личности.

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