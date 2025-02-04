'Терен' и Инна Белень официально подтвердили разрыв через месяц после финала 'Холостяка 13'

Ветеран и общественный деятель Александр "Терен" Будько и волонтер Инна Белень официально подтвердили слухи о расставании. С выхода последнего выпуска шоу "Холостяк 13" прошло ровно месяц, когда экс-влюбленные признались, что они уже не вместе.

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О статусе холостяков они объявили в Instagram. Однако что ветеран, что волонтер признались, что действительно испытывали чувства друг к другу.

"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы шли за чувствами и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, которые стали важной частью нас. Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой. Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать вообще. Верим, что все важнейшие слова сказаны лицом к лицу и хотели бы оставить их только для нас", – сообщили они.

После окончания проекта пара почти не появлялась вместе на публике, а Инна Белень несколько недель жила дома в Харькове, а не рядом с "Тереном" в Киеве. В то же время Александр Будько полностью исчез из соцсетей, заявляя, что пишет новые мемуары.

В то же время он намекал на расставание уже некоторое время. Например, писал подписчикам, что сейчас проживает непростой эпизод своей жизни, а также, что никогда бы не снимался в "Холостяке", если бы знал, к чему это приведет. На фоне обсуждений "Терен" также отвечал, что с участницами проекта не общается. Примечательно, что Инну он не упомянул как исключение.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка 13" раскрыла, могла ли общаться с "Тереном" вне камер и подсказывали ли ему редакторы, о чем говорить.

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