Победительница 'Холостяка' закрутила роман вскоре после расставания с 'Тереном' и показала нового избранника. Фото

Победительница романтического шоу "Холостяк 13", волонтер и преподавательница немецкого языка Инна Белень больше не одинока. Через несколько месяцев после громкого разрыва с Александром "Тереном" Будьком девушка намекнула на новые отношения – и теперь почти официально показала нового избранника.

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В своем Instagram Белень поделилась снимком, на котором видны ее ноги рядом с мужскими, а также как она держит кого-то за руку. Лица мужчины она не показала, однако дополнила фото синим сердцем – очевидный намек на романтику. Сейчас Инна находится в Харькове, поэтому не исключено, что ее новый любимый оттуда. Известно также, что в последнее время девушка большую часть времени проводит именно в этом городе.

О возможных новых отношениях Белень намекала еще в конце марта. Тогда в InstaStories она опубликовала эмоциональное признание, звучавшее как послание к любимому: "Тебя терять не хочу, расстояния между нами не хочу, переставать общаться с тобой не хочу, холода от тебя не хочу, ссориться с тобой не хочу, огорчать тебя не хочу".

Через два месяца после разрыва с "Тереном" Белень опубликовала видео, на котором позирует в свадебном платье. Наряд украшен стразами и имеет открытое декольте. "Какое оно!" – эмоционально подписала она. Кстати, именно это платье девушка планировала надеть на постшоу "Холостяк 13", однако в последний момент передумала, потому что образ был слишком "свадебным".

Тогда она также поделилась интересной деталью: ей сделали предложение руки и сердца через приложение "Дія". Имя жениха Белень не называла, однако вспомнила, что у него отчество Витальевич. Больше информации о мужчине она не раскрывала, очевидно, желая сохранить личную жизнь подальше от публичности – хотя и не скрывает сам факт романтических отношений.

Напомним, Инна Белень и Александр Будько официально объявили о расставании спустя месяц после выхода финального эпизода "Холостяк 13". Разрыв сопровождался громким конфликтом. После заявления о прекращении отношений на Будька обрушилась волна критики со стороны подписчиков Инны. Ветеран эмоционально отреагировал на это, используя нецензурную лексику, что еще больше обострило ситуацию. Волонтер заступилась за своих фанатов, назвав их "лучшими людьми", и не сдержалась – публично раскритиковала экс-бойфренда.

Позже победительница "Холостяка 13" решила рассекретить настоящую причину разрыва отношений с Александром "Тереном". По словам Инны Белень, у них с ветераном просто не сошлись характеры, потому они и поставили точку в романе.

Ранее OBOZ.UA писал, что подруга "Терена" рассказала, как победительница "Холостяка 13" подставила его перед фанатами и использовала в своих целях. По ее словам, волонтер использовала несуществующий роман с общественным деятелем, чтобы выставить его в плохом свете.

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