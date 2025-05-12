Военный или депутат? Ведущие заметили подозрительную деталь на фото победительницы 'Холостяка 13' с загадочным возлюбленным

Инна Белень, победительница романтического реалити "Холостяк 13", недавно опубликовала новые фото со своим таинственным избранником, личность которого до сих пор не раскрывает. Волонтер и преподаватель немецкого языка, которая после разрыва с Александром "Тереном" Будько намекала на новые отношения, сейчас все более откровенно делится моментами из личной жизни. Но именно один кадр вызвал горячее обсуждение в сети – из-за детали, которую не сразу заметишь.

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На одном из снимков, сделанном внутри автомобиля, видно ночную дорогу из салона BMW и четкое время: 00:11, то есть уже после начала комендантского часа. Этот факт не остался без внимания ведущих программы #ністиданісовісті, которые сразу предположили: если мужчина Инны свободно передвигается по городу в запрещенное время, он, скорее всего, имеет соответствующее разрешение. А это возможно лишь в нескольких случаях – если он военный, волонтер, правоохранитель или даже народный депутат.

Еще один снимок, которым поделилась Белень, еще больше подогрел любопытство общества. Фото сделано снизу: видно, как она и ее спутник держатся за руки. В кадре – женские ноги в голубом платье и светлых лоферах, рядом – мужские в джинсах и кроссовках. И хотя лицо мужчины скрыто, образ "инкогнито" довольно уверенный: стильный образ, ночная поездка на BMW и физическая близость свидетельствуют о серьезности отношений.

Имя нового возлюбленного Белень пока не разглашает. Известно лишь, что несколько месяцев назад она пережила громкое расставание с "Холостяком" Александром Будько. Уже в марте она намекнула на новые отношения – тогда в Instagram появилось эмоциональное признание: "Тебя терять не хочу, расстояния между нами не хочу, переставать общаться с тобой не хочу, холода от тебя не хочу, ссориться с тобой не хочу, огорчать тебя не хочу".

В одном из недавних сообщений Инна также рассказала, что ей сделали предложение через приложение Дія, намекнув, что мужчину зовут по имени отчество Витальевич. Больше информации о мужчине она не раскрывала, очевидно, желая сохранить личную жизнь подальше от публичности – хотя и не скрывает сам факт романтических отношений.

Напомним, Инна Белень и Александр Будько официально объявили о расставании спустя месяц после выхода финального эпизода "Холостяк 13". Разрыв сопровождался громким конфликтом. После заявления о прекращении отношений на Будько обрушилась волна критики со стороны подписчиков Инны. Ветеран эмоционально отреагировал на это, используя нецензурную лексику, что еще больше обострило ситуацию. Волонтер заступилась за своих фанов, назвав их "лучшими людьми", и не сдержалась – публично раскритиковала экс-бойфренда.

Позже победительница "Холостяка 13" решила рассекретить истинную причину разрыва отношений с Александром "Тереном". По словам Инны Белень, у них с ветераном просто не сошлись характеры, поэтому они и поставили точку в романе.

Ранее OBOZ.UA писал, что подруга "Терена" рассказала, как победительница "Холостяка 13" подставила его перед фанатами и использовала в своих целях. По ее словам, волонтер использовала несуществующий роман с общественным деятелем, чтобы выставить его в плохом свете.

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